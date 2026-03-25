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Для нас выбор экскурсии был экспромтом, хотелось прочувствовать, посмотреть сам город Джидда и в то же время совместить эту экскурсию