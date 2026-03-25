Индивидуальная
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Гармония традиционного и нового в Джидде
Про историю, контрасты, дома и гостеприимство
Завтра в 10:00
2 авг в 10:00
от $499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
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Невеста Красного моря - Джидда
Увидеть главное на побережье: яхтенную марину, арт-променад и плавучую мечеть
Завтра в 10:00
2 авг в 10:00
от $450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
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Главные места Джидды: Аль-Балад, Красное море и Плавающая мечеть
Открыть прошлое и настоящее города на Красном море
Начало: У отеля
Завтра в 15:00
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Ответы на вопросы от путешественников по Джидде в категории «Популярные места»
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