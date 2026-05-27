По Красному морю на саудовские Мальдивы

Заняться снорклингом в открытом море и устроить пикник на необитаемом острове
Представьте: прозрачное море, яркие рифы, вокруг снуют стаи тропических рыб — а вы наблюдаете за ними под водой. Так начнётся день, если отправиться на прогулку с нашей командой.

После снорклинга программа продолжится на необитаемом острове, где ждёт пикник и виды, как в рекламе баунти. И только после — отдохнувшие и загорелые — вы вернётесь в отель.
Описание экскурсии

Трансфер и подготовка (45 мин)
Едем в яхт-клуб, где инструктор покажет, как правильно пользоваться маской и трубкой, и ответит на вопросы. Даже если вы впервые пробуете снорклинг — переживать не о чем.

Снорклинг в открытом море (3–4 ч)
Вода здесь прозрачная, среди рифов снуют рыбы — можно спокойно плавать, наблюдать и фотографировать. Между заплывами отдыхайте на борту, наслаждайтесь прохладительными напитками и снеками.

Необитаемый остров (1–1,5 часа)
Его называют арабскими Мальдивами. Мы организуем мини-пикник с лёгкими закусками. При желании здесь тоже можно поплавать в масках.

Возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер до 3 человек на Renault Koleos, комфортабельный моторный катер с навесом от солнца, снаряжение для снорклинга (маска, трубка, ласты), безалкогольные напитки и лёгкие закуски
  • Для вас проведут обязательный инструктаж перед выходом в море, спасательные жилеты предоставляются
  • При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена водной прогулки
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды

Возможно организовать прогулку для большего количества человек

  • Группа от 3 до 6 человек — доплата $ 250
  • Группа 6-8 человек — доплата $ 350
  • Группа более 8 человек — цена по запросу

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сафия
Сафия — ваша команда гидов в Джидде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда гидов, влюблённых в Саудовскую Аравию. Здесь древние традиции и современность создают удивительный микс, который невозможно прочувствовать по путеводителям. Мы хотим показать вам не открыточные виды, а настоящую
жизнь страны. Годы в Саудовской Аравии научили нас видеть то, что скрыто от беглого взгляда. Мы знаем истории, которые не пишут в туристических буклетах, места, где чувствуется дух региона, и людей, чья жизнь — это и есть настоящая Аравия. Каждая экскурсия для нас — это не заученный маршрут, а живой разговор о стране, которую мы искренне любим. Наш стиль — дружеское общение, внимание к деталям и понятные объяснения. Мы покажем вам исторические кварталы с коралловыми домами, набережные с видами на Красное море, современные районы, где бурлит жизнь.

