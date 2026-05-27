Представьте: прозрачное море, яркие рифы, вокруг снуют стаи тропических рыб — а вы наблюдаете за ними под водой. Так начнётся день, если отправиться на прогулку с нашей командой. После снорклинга программа продолжится на необитаемом острове, где ждёт пикник и виды, как в рекламе баунти. И только после — отдохнувшие и загорелые — вы вернётесь в отель.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Трансфер и подготовка (45 мин)

Едем в яхт-клуб, где инструктор покажет, как правильно пользоваться маской и трубкой, и ответит на вопросы. Даже если вы впервые пробуете снорклинг — переживать не о чем.

Снорклинг в открытом море (3–4 ч)

Вода здесь прозрачная, среди рифов снуют рыбы — можно спокойно плавать, наблюдать и фотографировать. Между заплывами отдыхайте на борту, наслаждайтесь прохладительными напитками и снеками.

Необитаемый остров (1–1,5 часа)

Его называют арабскими Мальдивами. Мы организуем мини-пикник с лёгкими закусками. При желании здесь тоже можно поплавать в масках.

Возвращение в отель

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер до 3 человек на Renault Koleos, комфортабельный моторный катер с навесом от солнца, снаряжение для снорклинга (маска, трубка, ласты), безалкогольные напитки и лёгкие закуски

Для вас проведут обязательный инструктаж перед выходом в море, спасательные жилеты предоставляются

При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена водной прогулки

С вами буду я или один из гидов нашей команды

Возможно организовать прогулку для большего количества человек