Представьте: прозрачное море, яркие рифы, вокруг снуют стаи тропических рыб — а вы наблюдаете за ними под водой. Так начнётся день, если отправиться на прогулку с нашей командой.
После снорклинга программа продолжится на необитаемом острове, где ждёт пикник и виды, как в рекламе баунти. И только после — отдохнувшие и загорелые — вы вернётесь в отель.
Описание экскурсии
Трансфер и подготовка (45 мин)
Едем в яхт-клуб, где инструктор покажет, как правильно пользоваться маской и трубкой, и ответит на вопросы. Даже если вы впервые пробуете снорклинг — переживать не о чем.
Снорклинг в открытом море (3–4 ч)
Вода здесь прозрачная, среди рифов снуют рыбы — можно спокойно плавать, наблюдать и фотографировать. Между заплывами отдыхайте на борту, наслаждайтесь прохладительными напитками и снеками.
Необитаемый остров (1–1,5 часа)
Его называют арабскими Мальдивами. Мы организуем мини-пикник с лёгкими закусками. При желании здесь тоже можно поплавать в масках.
Возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер до 3 человек на Renault Koleos, комфортабельный моторный катер с навесом от солнца, снаряжение для снорклинга (маска, трубка, ласты), безалкогольные напитки и лёгкие закуски
- Для вас проведут обязательный инструктаж перед выходом в море, спасательные жилеты предоставляются
- При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена водной прогулки
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
Возможно организовать прогулку для большего количества человек
- Группа от 3 до 6 человек — доплата $ 250
- Группа 6-8 человек — доплата $ 350
- Группа более 8 человек — цена по запросу
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сафия — ваша команда гидов в Джидде
Мы — команда гидов, влюблённых в Саудовскую Аравию. Здесь древние традиции и современность создают удивительный микс, который невозможно прочувствовать по путеводителям. Мы хотим показать вам не открыточные виды, а настоящую
от $750 за экскурсию