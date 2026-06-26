Индивидуальная
до 3 чел.
По Красному морю на саудовские Мальдивы
Заняться снорклингом в открытом море и устроить пикник на необитаемом острове
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$750 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Джидды - в гости к арабским скакунам (и не только!)
Прогулка верхом, мини-зоопарк, кофе с финиками и сельский колорит Саудовской Аравии (всё включено)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер в Джидде
Индивидуальные маршруты по городу: быстро, безопасно, комфортно
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
$175 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Джидде в категории «Выездные»
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