Полезная информация об Эль-Хардже
Что нужно знать об Эль-Хардже: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Хардже
22:5444
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇦 Саудовская Аравия
|Название города
|Эль-Хардж
|По-английски
|Al Kharj
|Население города
|425 300 чел.
|Аэропорт
|Prince Sultan Air Base AKH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Riyadh
|Средняя высота
|438 м. от уровня моря