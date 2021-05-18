Полезная информация об Эль-Хардже

Что нужно знать об Эль-Хардже: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Хардже
22:5444
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇦 Саудовская Аравия
Название городаЭль-Хардж
По-английскиAl Kharj
Население города425 300 чел.
АэропортPrince Sultan Air Base AKH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Riyadh
Средняя высота438 м. от уровня моря

Где находится Эль-Хардж на карте