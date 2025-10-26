Знаете ли вы, что общего между традиционным саудовским нарядом и небоскрёбами? На экскурсии мы расскажем множество интригующих фактов о жизни в Эр-Рияде, его головокружительных амбициях, женском бизнесе, роли ислама и идентичности в эпоху глобализации. Мы побываем в локациях, которые стали символами национальной гордости, и вы поймёте, чем Эр-Рияд удивит мир в будущем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Музейный комплекс Мурамбак (Murabba Palace Complex)

Вы осмотрите исторический дворец, который стал символом рождения современной Саудовской Аравии. Мы пройдём по роскошным залам для приёмов и личным покоям короля. Вы наденете традиционные наряды и познакомитесь с традициями гостеприимства в королевской семье.

Историческая деревня Эд-Диръия (Diriyah)

Мы прогуляемся по первому столичному городу Саудовской Аравии, рассмотрим глиняные и каменные постройки, руины старинных мечетей и жилых домов. Вы попробуете локальные сладости. А если повезёт, заглянем в гости к местным жителям на мастер-класс по приготовлению кофе.

Башня короля Фахда (Al Faisaliah Tower)

На лифте мы поднимемся на смотровую площадку с захватывающим видом на город. Вы узнаете, как Эр-Рияд стал центром экономического роста и одним из самых амбициозных городов мира.

Национальный музей Саудовской Аравии

Мы посетим один из крупнейших музеев страны, где вы «примерите» древние реалии с помощью виртуальной реальности. Мультимедийные экспозиции, уникальные артефакты и записи народных песен сделают историю живой и понятной.

Королевский центр (Kingdom Centre)

Мы осмотрим это самое высокое здание города с характерным «пробелом» в верхней части. Поднимемся на смотровую площадку и поговорим о стремлении к технологическому и архитектурному прогрессу.

Традиционный рынок (Souq Al Zal) — по желанию

Рынок — это живое воплощение традиций и культуры, которые существуют уже сотни лет. Рассмотрим изделия ручной работы, специи и текстиль. При желании вы попробуете сладости и приправы. Это место позволит вам почувствовать атмосферу местной жизни.

Что вы узнаете:

Как король Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд объединил племена и создал Саудовскую Аравию

Каково значение кофе и фиников в культуре страны

Как религия влияет на архитектуру и повседневную жизнь местных жителей

Как древняя архитектура Эд-Диръии гармонирует с современными небоскрёбами

Что едят местные жители и чем отличается исторический рынок от современных торговых центров

Как нефть и амбиции Vision 2030 изменили лицо Эр-Рияда

Организационные детали

Трансфер между локациями проходит на кондиционированном авто Honda Civic, минивэне Mercedes V-Class или микроавтобусе аналогичного класса. Детские кресла доступны по запросу (напишите нам заранее). По договорённости организуем поездку на автомобиле VIP-класса

Обед в местном ресторане включён в стоимость. Сообщите нам в переписке, если у вас особая диета

Угощения на рынке и в других локациях — по желанию

Все входные билеты включены в стоимость

Обязательно возьмите с собой паспорт — на некоторых объектах он потребуется при входе

Особенности экскурсии