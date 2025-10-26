Познакомиться с историей, культурой и технологиями будущего в одном из самых закрытых государств
Знаете ли вы, что общего между традиционным саудовским нарядом и небоскрёбами? На экскурсии мы расскажем множество интригующих фактов о жизни в Эр-Рияде, его головокружительных амбициях, женском бизнесе, роли ислама и идентичности в эпоху глобализации.
Мы побываем в локациях, которые стали символами национальной гордости, и вы поймёте, чем Эр-Рияд удивит мир в будущем.
Музейный комплекс Мурамбак (Murabba Palace Complex) Вы осмотрите исторический дворец, который стал символом рождения современной Саудовской Аравии. Мы пройдём по роскошным залам для приёмов и личным покоям короля. Вы наденете традиционные наряды и познакомитесь с традициями гостеприимства в королевской семье.
Историческая деревня Эд-Диръия (Diriyah) Мы прогуляемся по первому столичному городу Саудовской Аравии, рассмотрим глиняные и каменные постройки, руины старинных мечетей и жилых домов. Вы попробуете локальные сладости. А если повезёт, заглянем в гости к местным жителям на мастер-класс по приготовлению кофе.
Башня короля Фахда (Al Faisaliah Tower) На лифте мы поднимемся на смотровую площадку с захватывающим видом на город. Вы узнаете, как Эр-Рияд стал центром экономического роста и одним из самых амбициозных городов мира.
Национальный музей Саудовской Аравии
Мы посетим один из крупнейших музеев страны, где вы «примерите» древние реалии с помощью виртуальной реальности. Мультимедийные экспозиции, уникальные артефакты и записи народных песен сделают историю живой и понятной.
Королевский центр (Kingdom Centre) Мы осмотрим это самое высокое здание города с характерным «пробелом» в верхней части. Поднимемся на смотровую площадку и поговорим о стремлении к технологическому и архитектурному прогрессу.
Традиционный рынок (Souq Al Zal) — по желанию Рынок — это живое воплощение традиций и культуры, которые существуют уже сотни лет. Рассмотрим изделия ручной работы, специи и текстиль. При желании вы попробуете сладости и приправы. Это место позволит вам почувствовать атмосферу местной жизни.
Что вы узнаете:
Как король Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд объединил племена и создал Саудовскую Аравию
Каково значение кофе и фиников в культуре страны
Как религия влияет на архитектуру и повседневную жизнь местных жителей
Как древняя архитектура Эд-Диръии гармонирует с современными небоскрёбами
Что едят местные жители и чем отличается исторический рынок от современных торговых центров
Как нефть и амбиции Vision 2030 изменили лицо Эр-Рияда
Организационные детали
Трансфер между локациями проходит на кондиционированном авто Honda Civic, минивэне Mercedes V-Class или микроавтобусе аналогичного класса. Детские кресла доступны по запросу (напишите нам заранее). По договорённости организуем поездку на автомобиле VIP-класса
Обед в местном ресторане включён в стоимость. Сообщите нам в переписке, если у вас особая диета
Угощения на рынке и в других локациях — по желанию
Все входные билеты включены в стоимость
Обязательно возьмите с собой паспорт — на некоторых объектах он потребуется при входе
Особенности экскурсии
Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 6 лет
Сообщите нам заранее, если у вас есть проблемы с передвижением — мы адаптируем маршрут
Продолжительность экскурсии варьируется от 4 до 7 часов
Рекомендуется начинать в 15:00, чтобы избежать полуденной жары и очередей
В случае неблагоприятной погоды или непредвиденного закрытия каких-то локаций, маршрут может быть скорректирован
По запросу мы согласуем сопровождение профессионального фотографа
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Али — ваша команда гидов в Эр-Рияде
Провели экскурсии для 13 туристов
Приветствую!
Меня зовут Али, и я с гордостью называю Эр-Рияд своим домом с 2010 года. За это время я не только влюбился в этот удивительный город, но и стал настоящим читать дальше
экспертом по его истории, культуре и современным трендам. Моё увлечение началось с работы переводчиком для русскоговорящих туристов. Общение с гостями города помогло мне понять, что многие путешественники видят Саудовскую Аравию как загадочную страну, полную стереотипов. Я решил разрушить эти барьеры и показать настоящий Эр-Рияд — город, где древние традиции гармонично соседствуют с футуристическими технологиями.
Мой опыт позволяет создавать маршруты, которые раскрывают истинную сущность Эр-Рияда: от величественных дворцов до небоскрёбов, задающих мировые стандарты.