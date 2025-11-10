Мы посетим старейшие и самые современные уголки Эр-Рияда. Вы рассмотрите традиционную архитектуру исторического центра и узоры ковров на восточном базаре. Увидите дворец правителей и окунётесь в жизнь модернового района. При желании попробуете местную кухню и узнаете о её региональных особенностях — как и о различиях в менталитете жителей разных городов.

Описание экскурсии

Исторический центр Ад-Диръия

Вы побываете в колыбели саудовского государства — первой столице династии Аль Сауд. В районе Ат-Турайф, включённом в список всемирного наследия ЮНЕСКО, рассмотрите традиционную архитектуру региона Наджд.

Крепость Масмак

Это место стало символом объединения страны — именно отсюда в 1902 году Ибн Сауд начал завоевание Эр-Рияда. Нас ждут мощные глинобитные стены, древние ворота и экспозиции, посвящённые городу. Вы узнаете, как сражение у крепостных стен изменило ход истории на Аравийском полуострове.

Рынок Аз-Заль

Погуляем по одному из старейших традиционных рынков, известному своими антикварными лавками, коврами и благовониями. Вы окунётесь в атмосферу восточного базара! А я расскажу, какие товары были востребованы в регионе сто лет назад и что стоит поискать сегодня.

Дворец Аль-Мурабба

Вы увидите бывшую резиденцию короля Абдулазиза, построенную в 1930-х годах. Дворец стал символом модернизации: здесь впервые в Эр-Рияде появилось электричество и лифт. На примере этого здания мы обсудим, как страна постепенно переходила от традиционного уклада к современности.

Бульвар Сити

Это сердце развлечений — с театрами, шоу-программами, кафе и зонами отдыха. Мы поговорим о том, как город превращается в современный мегаполис.

Местная кухня по желанию

Можем сделать остановку для дегустации традиционной саудовской кухни в популярном ресторане. Вы попробуете такие блюда, как кабса, джариш или маргуг.

Организационные детали