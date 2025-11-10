Посетить старинный район Ад-Диръия, рассмотреть крепость Масмак, заглянуть на базар и многое другое
Мы посетим старейшие и самые современные уголки Эр-Рияда. Вы рассмотрите традиционную архитектуру исторического центра и узоры ковров на восточном базаре. Увидите дворец правителей и окунётесь в жизнь модернового района.
При желании попробуете местную кухню и узнаете о её региональных особенностях — как и о различиях в менталитете жителей разных городов.
Описание экскурсии
Исторический центр Ад-Диръия
Вы побываете в колыбели саудовского государства — первой столице династии Аль Сауд. В районе Ат-Турайф, включённом в список всемирного наследия ЮНЕСКО, рассмотрите традиционную архитектуру региона Наджд.
Крепость Масмак
Это место стало символом объединения страны — именно отсюда в 1902 году Ибн Сауд начал завоевание Эр-Рияда. Нас ждут мощные глинобитные стены, древние ворота и экспозиции, посвящённые городу. Вы узнаете, как сражение у крепостных стен изменило ход истории на Аравийском полуострове.
Рынок Аз-Заль
Погуляем по одному из старейших традиционных рынков, известному своими антикварными лавками, коврами и благовониями. Вы окунётесь в атмосферу восточного базара! А я расскажу, какие товары были востребованы в регионе сто лет назад и что стоит поискать сегодня.
Дворец Аль-Мурабба
Вы увидите бывшую резиденцию короля Абдулазиза, построенную в 1930-х годах. Дворец стал символом модернизации: здесь впервые в Эр-Рияде появилось электричество и лифт. На примере этого здания мы обсудим, как страна постепенно переходила от традиционного уклада к современности.
Бульвар Сити
Это сердце развлечений — с театрами, шоу-программами, кафе и зонами отдыха. Мы поговорим о том, как город превращается в современный мегаполис.
Местная кухня по желанию
Можем сделать остановку для дегустации традиционной саудовской кухни в популярном ресторане. Вы попробуете такие блюда, как кабса, джариш или маргуг.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Elantra
Программа подойдёт взрослым и детям от 4 лет
Дополнительные расходы: билет в исторический район Ат-Турайф — 50 SAR ($14) за чел., традиционный обед — по желанию
Возможен выбор другого авто (например, внедорожника или минивэна) — подробности уточняйте в переписке
Мурад — ваш гид в Эр-Рияде
Провёл экскурсии для 28 туристов
Родился и живу в Эр-Рияде. Семь лет провёл в России, поэтому свободно говорю по-русски и с удовольствием общаюсь с гостями из русскоязычных стран.
Работаю гидом и с радостью покажу вам настоящую читать дальше
Саудовскую Аравию — не только известные достопримечательности, но и то, что обычно скрыто от глаз путешественников. Мне нравится делиться историей, культурой и гостеприимством моей страны.
Если вы хотите увидеть Эр-Рияд и другие города глазами местного жителя — добро пожаловать! Буду рад познакомиться.
Отзывы и рейтинг
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Роман
10 ноя 2025
Очень хорошая получилась экскурсия. Прошла на комфортном автомобиле, расписание было подобрано с учетом наших пожеланий. Мурад рассказал много об истории города, много о жизни в Эр-Рияде. Порекомендовал очень аутентичные заведения, где еще и вкуснейшая еда. Наша группа полностью довольна экскурсией.
Арсений
30 сен 2025
Парни просто офигенные, они очень классно рассказывают, прекрасно говорят по-русски. Очень интересно рассказывают. Очень приятные люди. Очень мне помогли они в плане знать информацию, где можно поменять валюту хорошо, где лучше всего закупиться чем-то, например, продуктами или сувенирами всякими. Поэтому парням огромное спасибо. Все супер, мега классно! 100% советую!