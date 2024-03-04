Экскурсии на русском языке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия 🇸🇦) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2024 год, цены от €4840. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Саудовской Аравии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в Саудовской Аравии: тур по захватывающим локациям
Полетать на вертолёте над Аль-Улой, встретить закат на «Краю света» и познать восточный колорит
Аэропорт Эр-Рияда, время зависит от времени вашего...
4 мар
€4 840 за всё до 4 чел.