Экскурсии на русском языке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия 🇸🇦) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2024 год, цены от €4840. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Саудовской Аравии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март

🚁 На вертолёте Авторский тур 7 дней Перезагрузка в Саудовской Аравии: тур по захватывающим локациям Полетать на вертолёте над Аль-Улой, встретить закат на «Краю света» и познать восточный колорит Аэропорт Эр-Рияда, время зависит от времени вашего... € 4 840 за всё до 4 чел.