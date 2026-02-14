Найдено 3 экскурсии в категории « Самое главное » в Эр-Рияде на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

На машине На микроавтобусе 7 часов 12 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Обзорная экскурсия по Эр-Рияду Посетить старинный район Ад-Диръия, рассмотреть крепость Масмак, заглянуть на базар и многое другое $400 за всё до 3 чел. На машине 5.5 часов 4 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Королевская сказка Эр-Рияда Познакомиться с историей, культурой и технологиями будущего в одном из самых закрытых государств Начало: По договорённости $400 за всё до 3 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Топовые места Эр-Рияда: от глинобитной крепости до небоскрёбов Познакомиться с историей и особенностями жизни одного из крупнейших мегаполисов Ближнего Востока $400 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Эр-Рияда

