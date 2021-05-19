Полезная информация о Хамис-Мушайте

Что нужно знать о Хамис-Мушайте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хамис-Мушайте
00:4201
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇦 Саудовская Аравия
Название городаХамис-Мушайт
По-английскиKhamis Mushait
Население города387 553 чел.
АэропортKhamis Mushait KMX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Riyadh
Средняя высота1 998 м. от уровня моря

Где находится Хамис-Мушайт на карте