Полезная информация о Хамис-Мушайте
Что нужно знать о Хамис-Мушайте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хамис-Мушайте
00:4201
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇦 Саудовская Аравия
|Название города
|Хамис-Мушайт
|По-английски
|Khamis Mushait
|Население города
|387 553 чел.
|Аэропорт
|Khamis Mushait KMX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Riyadh
|Средняя высота
|1 998 м. от уровня моря