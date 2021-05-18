Полезная информация о Табуке
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Местное время в Табуке
21:4019
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇦 Саудовская Аравия
|Название города
|Табук
|По-английски
|Tabuk
|Столица региона
|Табук является столицей региона
|Население города
|455 450 чел.
|Аэропорт
|Табук TUU
|Часовой пояс
|Asia/Riyadh
|Средняя высота
|768 м. от уровня моря
Где находится Табук на карте
Табук