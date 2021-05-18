Полезная информация о Табуке

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Местное время в Табуке
21:4019
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇦 Саудовская Аравия
Название городаТабук
По-английскиTabuk
Столица регионаТабук является столицей региона
Население города455 450 чел.
АэропортТабук TUU
Часовой поясAsia/Riyadh
Средняя высота768 м. от уровня моря

Где находится Табук на карте

Табук фото города
Табук

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