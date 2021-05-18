Полезная информация о Колде

Что нужно знать о Колде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Колде
21:4207
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇳 Сенегал
Название городаКолда
По-английскиKolda
Столица регионаКолда является столицей региона
Население города58 809 чел.
АэропортКолда KDA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Dakar
Средняя высота17 м. от уровня моря

Где находится Колда на карте