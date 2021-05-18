Полезная информация о Колде
Что нужно знать о Колде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Колде
21:4207
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇳 Сенегал
|Название города
|Колда
|По-английски
|Kolda
|Столица региона
|Колда является столицей региона
|Население города
|58 809 чел.
|Аэропорт
|Колда KDA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Dakar
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря