Всё о Тамбакунде

Полезная информация о Тамбакунде

Что нужно знать о Тамбакунде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тамбакунде
19:5450
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇳 Сенегал
Название городаТамбакунда
По-английскиTambacounda
Столица регионаТамбакунда является столицей региона
Население города78 800 чел.
АэропортТамбакунда TUD (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Dakar
Средняя высота32 м. от уровня моря

Где находится Тамбакунда на карте