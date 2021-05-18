Полезная информация о Кастри
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Местное время в Кастри
17:4219
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇨 Сент-Люсия
|Название города
|Кастри
|По-английски
|Castries
|Это столица
|Кастри является столицей Сент-Люсии
|Население города
|20 000 чел.
|Аэропорты
|Джордж Чарльз SLU, Сент-Люсия UVF
|Часовой пояс
|America/St_Lucia
|Средняя высота
|119 м. от уровня моря
Где находится Кастри на карте
Кастри