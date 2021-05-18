Полезная информация о Кастри

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Местное время в Кастри
17:4219
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇨 Сент-Люсия
Название городаКастри
По-английскиCastries
Это столицаКастри является столицей Сент-Люсии
Население города20 000 чел.
АэропортыДжордж Чарльз SLU, Сент-Люсия UVF
Часовой поясAmerica/St_Lucia
Средняя высота119 м. от уровня моря

Где находится Кастри на карте

Кастри фото города
Кастри

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