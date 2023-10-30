Всего в 15 км от Нови-Сада находится настоящая гора, пусть и небольшая — до 540 метров в высоту. Сегодня это — национальный парк, благоустроенный для прогулок и отдыха. Вы увидите археологические памятники, древние монастыри и другие достопримечательности. Пройдёте по извилистым тропам и полюбуетесь красотой местной природы.

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Описание

Что вас ожидает

Поход на гору — звучит устрашающе, но на самом деле это будет не так уж сложно. Вы насладитесь природой, подышите свежим воздухом, полюбуетесь панорамами сербских просторов. И увидите огромное количество достопримечательностей, а каких именно — решать вам. По желанию вы:

Посетите древние монастыри

Изучите озёра

Посмотрите на водопады

Исследуете скалистые образования

Погуляете возле старой римской башни и каменоломни

Осмотрите частично разрушенную телевизионную башню

И многое другое

Мы заранее обсудим, что вы хотите увидеть. Фрушка очень большая, и за один день пройти все её достопримечательности невозможно.

Организационные детали