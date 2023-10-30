Исследовать национальный парк и увидеть его богатства на нескучной прогулке
Всего в 15 км от Нови-Сада находится настоящая гора, пусть и небольшая — до 540 метров в высоту. Сегодня это — национальный парк, благоустроенный для прогулок и отдыха. Вы увидите археологические памятники, древние монастыри и другие достопримечательности. Пройдёте по извилистым тропам и полюбуетесь красотой местной природы.
Ближайшие даты:
30
окт
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31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Поход на гору — звучит устрашающе, но на самом деле это будет не так уж сложно. Вы насладитесь природой, подышите свежим воздухом, полюбуетесь панорамами сербских просторов. И увидите огромное количество достопримечательностей, а каких именно — решать вам. По желанию вы:
- Посетите древние монастыри
- Изучите озёра
- Посмотрите на водопады
- Исследуете скалистые образования
- Погуляете возле старой римской башни и каменоломни
- Осмотрите частично разрушенную телевизионную башню
- И многое другое
Мы заранее обсудим, что вы хотите увидеть. Фрушка очень большая, и за один день пройти все её достопримечательности невозможно.
Организационные детали
- До Фрушки едем на общественном автобусе, далее — пешком. Проезд в автобусе оплачивается дополнительно.
- На маршруте встречаются относительно большие, но не крутые подъёмы
- По запросу сориентирую, где находятся термы и как до них добраться
- В летний период возьмите средство от комаров и клещей и питьевую воду
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Нови-Саде
Провёл экскурсии для 48 туристов
Я являюсь преподавателем, учёным (доктор технических наук), предпринимателем, автором социальных и инновационных проектов. Живу активной жизнью, очень люблю общение с людьми разного возраста, путешествия. Есть чувство юмора:) В своём родном городе проводил любительские экскурсии и с удовольствием наблюдал, как другие влюбляются в мой город. Хочу повторить этот опыт в Сербии!
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