Фрушка-Гора: больше, чем гора

Исследовать национальный парк и увидеть его богатства на нескучной прогулке

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Всего в 15 км от Нови-Сада находится настоящая гора, пусть и небольшая — до 540 метров в высоту. Сегодня это — национальный парк, благоустроенный для прогулок и отдыха. Вы увидите археологические памятники, древние монастыри и другие достопримечательности. Пройдёте по извилистым тропам и полюбуетесь красотой местной природы.
Фрушка-Гора: больше, чем гора
Фрушка-Гора: больше, чем гора
Фрушка-Гора: больше, чем гора
Фрушка-Гора: больше, чем гора
Фрушка-Гора: больше, чем гора
Фрушка-Гора: больше, чем гора
Фрушка-Гора: больше, чем гора
Фрушка-Гора: больше, чем гора
Фрушка-Гора: больше, чем гора
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
8
ноя
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поход на гору — звучит устрашающе, но на самом деле это будет не так уж сложно. Вы насладитесь природой, подышите свежим воздухом, полюбуетесь панорамами сербских просторов. И увидите огромное количество достопримечательностей, а каких именно — решать вам. По желанию вы:

  • Посетите древние монастыри
  • Изучите озёра
  • Посмотрите на водопады
  • Исследуете скалистые образования
  • Погуляете возле старой римской башни и каменоломни
  • Осмотрите частично разрушенную телевизионную башню
  • И многое другое

Мы заранее обсудим, что вы хотите увидеть. Фрушка очень большая, и за один день пройти все её достопримечательности невозможно.

Организационные детали

  • До Фрушки едем на общественном автобусе, далее — пешком. Проезд в автобусе оплачивается дополнительно.
  • На маршруте встречаются относительно большие, но не крутые подъёмы
  • По запросу сориентирую, где находятся термы и как до них добраться
  • В летний период возьмите средство от комаров и клещей и питьевую воду

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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