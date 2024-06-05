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не удалось бы посетить. Прекрасная природа,,много монастырей, искусственное голубое озеро потрясающей красоты, фантастический лес. Всегда приятно посещать места со знающим человеком, который за вас все продумает и организует. В силу обстоятельств нам не совсем удалось выполнить план, но чтоб не портить впечатление, мы снова и снова гуляли по Новы Саду, узнавали все больше интересных фактов, пили кофе в кафе-трамвае и поужинали в отличной блинной! Всем советую посетить все экскурсии с Виталием, это преогромное удовольствие!