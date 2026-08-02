Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборНескучный Нови-Сад
Странное кафе, русский художник и следы Австро-Венгрии
Начало: На улице Матице Српске
10 авг в 11:00
11 авг в 10:00
от €85 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €97 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Подробное знакомство с культурной столицей Сербии в душевной компании
Начало: В центре города
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нови-Сад - Вена на сербский манер
Познакомиться с городом европейского духа и балканского темперамента
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:00
от €130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСамобытные Нови-Сад и Сремски-Карловци (из Нови-Сада)
Увидеть две другие столицы Сербии - культурную и духовную
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нови-Сад и его женщины
Отправляйтесь на увлекательную прогулку по Нови-Саду, чтобы узнать о женщинах, которые оставили след в истории города. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
Погрузитесь в историю Нови-Сада, посетите летнюю резиденцию Патриарха, попробуйте вино из патриарших запасов и узнайте о русском следе в Сербии
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
от €340 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Нови-Садом
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У входа в синагогу
Расписание: в среду и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
12 авг в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Нови-Сад: самый особенный сербский город
Откройте для себя Нови-Сад - город, где встречаются история и современность. Уличные артисты, загадочные крепости и сербская кухня ждут вас
Начало: На улице Светозара Милетича
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Нови-Сада в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
от €475 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Нови-Садом
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У входа в Синагогу
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Увидеть must-see места города и нырнуть в уголки, в которых не бывали многие местные
Начало: На набережной Београдски кеj
1 сен в 09:00
2 сен в 09:30
от €65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Старые кафаны Нови-Сада (18+)
Откройте для себя уникальные истории старых кафан Нови-Сада, где оживают события прошлого и раскрываются тайны жизни горожан
Начало: На улице Матице Српске
10 авг в 11:00
11 авг в 10:00
от €100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Погрузитесь в историю Нови-Сада, где процветала ночная жизнь и открывались секреты Петроварадинской крепости. Узнайте, как жили женщины тех времён
Начало: У Дунайского парка
10 авг в 11:30
11 авг в 10:00
от €110 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 2 авг 2026
Я бы описала эту экскурсию так: это прогулка, где легко, интересно раскрывается Нови-Сад — через его храмы, историю и то,
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Г
Дата посещения: 12 мар 2026
Экскурсия прошла превосходно! Елена Алексеева очень много и живо рассказала про Нови-Сад.
Все прошло в формате общения/обсуждения, что сделало экскурсию про красивый и богатый историей город еще более увлекающей.
Все прошло в формате общения/обсуждения, что сделало экскурсию про красивый и богатый историей город еще более увлекающей.
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Г
Экскурсия - полный восторг! Экскурсовод Ольга - профессионал своего дела, человек глубоко разбирающийся в истории и культуре и очень заинтересованный в своём деле. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Интересно, познавательно и с душой! Спасибо огромное!!!
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замечательная экскурсия! и про историю, и про современность. чудесный город и чудесная рассказчица! очень понравилось и всем рекомендую
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В
Великолепный гид Инна погрузила нас в историю Нови Сада! Экскурсия очень интересная и живая! Большое спасибо!
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Познавательная экскурсия, идеально подходит для новичков. Мы впервые в Сербии и Нови-Саде. Светлана интеллигентный и чуткий гид, показала всю красоту центра. Единственный минус - это воскресенье, всё было закрыто, даже главный храм, но это не вина гида.
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Экскурсия с Инной была не скучной лекцией об истории города, а увлекательным рассказом о прошлом и настоящем прекрасного городка. Гид
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O
Инна мастерски погружает в атмосферу города, при этом не перегружая диалог. Много интересной и полезной информации было получено в ходе этой прогулки-экскурсии. Действительно, нескучный Нови-Сад
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М
отличная экскурсия! нам все очень понравилось
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Н
Огромное Спасибо Елене! Очень профессиональный гид. Экскурсия была очень интересная. Отличное знание каждого уголка Нови сада. Помимо темы экскурсии также очень много узнали о самом городе и его истории.
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Всего 318 отзывов в Нови-Саде
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Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду
Самые популярные экскурсии в Нови-Саде
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Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в августе 2026
Сейчас в Нови-Саде можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 30 до 475. Туристы уже оставили гидам 318 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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