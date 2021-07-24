Все экскурсии в Нови-Саде
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Нови-Саде – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €225. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Нови-Саде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Сербии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
Индивидуальная экскурсия
5ч
€225
за 1-4 чел.
Сремски Карловцы — самый обаятельный город Сербии
Прогуляться по древнему городку и заглянуть в гости к патриарху и местным виноделам
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
Индивидуальная экскурсия
7ч
€300
за 1-4 чел.
Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Нови-Сада в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
Последние отзывы «Экскурсии Нови-Сада»
- ВВалерия24 июля 2021Гид четок и пунктуален, подробно отвечает на вопросы. На экскурсии вы многое узнаете об истории, культуре и укладе жизни в стране. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле и позволяет насладится видами окрестностей, в том числе полюбоваться видом фруктовых садов Фрушки горы.
- ИИрина18 июля 2021Если вы хотите провести отпуск в Сербии максимально интересно, тогда вам к Дмитрию! Путешествие по прекраснейшим местам этой страны - то, что надолго останется в памяти благодаря нашему гиду. Дмитрий подстроит маршрут с учетом ваших пожеланий и состава группы, обратит внимание на детали, которые для обычного туриста останутся незаметными, покажет лучшие места и достопримечательности. Очень приятный собеседник, Дмитрий заботится о том, чтобы вам было интересно и комфортно! Спасибо большое за эту чудесную поездку!
- ООльга11 июля 2021Дмитрий- самый обаятельный экскурсовод Сербии! Экскурсия очень понравилась, время пролетело незаметно, гид учёл все наши пожелания по маршруту, по времени экскурсии.
- ГГалина20 июня 2021Дмитрий, замечательный экскурсовод, человек влюбленный в Сербию и знающий свое дело. Прекрасные достопримечательности, живописная природа, комфортабельная машина и вкусный обед - все оставляет незабываемое впечатление. Рекомендую.
- ССветлана29 апреля 2021Действительно, очень обаятельный город Сремски Карловцы. Обязателен к посещению. Спасибо Дмитрию, экскурсия была очень познавательна и комфортна для детей. Много информации, красивые виды, вкусная еда, и даже небольшой дождь нисколько не смазал впечатление от города и крепости! Особое место заняли посещение винарий и дегустация! Дмитрий - интересный, знающий и внимательный собеседник и человек! Спасибо!