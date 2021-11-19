Термальные источники Аранджеловаца

Провести SPA-день в оздоровительном центре, погулять по парку-музею и осмотреть замок князя Милоша

Вы посетите один из красивейших королевских бальнеологических курортов Сербии — Буковичку Баню, известную источниками целебной воды, чистейшим воздухом и дивными пейзажами.

В вашем распоряжении будут сауны, бассейны, услуги массажа и SPA-процедуры.

После можно будет прогуляться к парковым скульптурам и заброшенном замку, а на обратном пути заехать на дегустацию вин.
Термальные источники Аранджеловаца
Термальные источники Аранджеловаца
Термальные источники Аранджеловаца
Термальные источники Аранджеловаца
Термальные источники Аранджеловаца
Термальные источники Аранджеловаца
Термальные источники Аранджеловаца
Термальные источники Аранджеловаца
Термальные источники Аранджеловаца
Термальные источники Аранджеловаца
Термальные источники Аранджеловаца
Термальные источники Аранджеловаца
Термальные источники Аранджеловаца
Термальные источники Аранджеловаца
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Spa&Wellness центр

Местные термальные источники славятся еще с эпохи Римской империи, нередко именно вокруг них создавались города и будущие курорты, и до сих пор сербские комплексы привлекают внимание любителей оздоровительного отдыха.

Мы отправимся в одно из таких мест — отель Извор, который располагает девятью бассейнами с минеральной водой от 30 до 38 градусов; релакс-комнатой с гималайской солью; паровой, русской и турецкой банями; био- и финской сухой саунами, римской ванной, душем для стимулирования кровообращения и тепидариумом (особые теплые скамейки). Также здесь предлагают несколько видов массажа и другие омолаживающие процедуры, а летом работает аквапарк.

Идеальный SPA-день в компании надежного сопровождающего
По пути я отвезу вас на смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на природные пейзажи Шумадии. А приехав в комплекс, вы сможете в размеренном и комфортном режиме пройти процедуры и сеансы по вашему вкусу.

Все это время я буду поблизости, чтобы помочь с любыми организационными вопросами и поделиться советами, если они вам понадобятся. После терапии и отдыха я приглашу вас на прогулку по парку-музею скульптур под открытым небом, где вы сможете отведать и набрать с собой целебной воды «Князь Милош». Познакомлю с историей заброшенного замка князя Милоша. А в завершение, уже по пути домой, предложу заехать в винарию и продегустировать балканское вино.

Организационные детали

  • Я могу встретить вас в аэропорту или отеле Белграда, а также в Нови-Саде (плюс 30 евро к стоимости). Дорога от Белграда займет примерно 1-1,5 часа, из Нови-Сада — 2-2,5 часа.
  • Отдельно оплачивается: посещение СПА&Wellness центра (цена в будни 25 евро/в выходные 34 евро); билет в бассейн реабилитационной бани (2,5 евро); посещение винарии, ужин и дегустация вин

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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