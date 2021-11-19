Что вас ожидает

Spa&Wellness центр

Местные термальные источники славятся еще с эпохи Римской империи, нередко именно вокруг них создавались города и будущие курорты, и до сих пор сербские комплексы привлекают внимание любителей оздоровительного отдыха.

Мы отправимся в одно из таких мест — отель Извор, который располагает девятью бассейнами с минеральной водой от 30 до 38 градусов; релакс-комнатой с гималайской солью; паровой, русской и турецкой банями; био- и финской сухой саунами, римской ванной, душем для стимулирования кровообращения и тепидариумом (особые теплые скамейки). Также здесь предлагают несколько видов массажа и другие омолаживающие процедуры, а летом работает аквапарк.

Идеальный SPA-день в компании надежного сопровождающего

По пути я отвезу вас на смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на природные пейзажи Шумадии. А приехав в комплекс, вы сможете в размеренном и комфортном режиме пройти процедуры и сеансы по вашему вкусу.

Все это время я буду поблизости, чтобы помочь с любыми организационными вопросами и поделиться советами, если они вам понадобятся. После терапии и отдыха я приглашу вас на прогулку по парку-музею скульптур под открытым небом, где вы сможете отведать и набрать с собой целебной воды «Князь Милош». Познакомлю с историей заброшенного замка князя Милоша. А в завершение, уже по пути домой, предложу заехать в винарию и продегустировать балканское вино.

Организационные детали