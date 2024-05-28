1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Фрушка-Гора: больше, чем гора
Исследовать национальный парк и увидеть его богатства на нескучной прогулке
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€40 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Нови-Сада в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Аранджеловаца
Провести SPA-день в оздоровительном центре, погулять по парку-музею и осмотреть замок князя Милоша
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 мая 2024Благодарим Виталия за такую интересную экскурсию по Фрушка Горе! Виталий тщательно продумал маршрут, провел в невероятные по красоте места, которые невозможно было
- ЮЮлия22 мая 2024Давно собирались в Суботицу и, благодаря Дмитрию, наконец то в нее попали. Город действительно очень красивый, зеленый, интересный. А в
- ААлина8 мая 2024Большое спасибо за экскурсию! На фрушке без экскурсовода было бы очень тяжело, мы ни разу не пожалели, что обратились именно к вам!
- ММария31 декабря 2023Отличная экскурсия с Виталием! Он заранее узнал у нас, что нам интересно, так как место довольно большое и все сразу
- ННаталия15 мая 2023Поездка с Дмитрием была просто замечательной. Несмотря на дождь, все прошло отлично. Дмитрий поделился не только историческими фактами о Сербии
- ШШошана4 апреля 2023Были с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера расстались в Белграде около моих
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июне 2024
Сейчас в Нови-Саде в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 385. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Нови-Сада и местам Сербии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии