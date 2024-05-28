Выездные экскурсии из Нови-Сада

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Нови-Саде на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фрушка-Гора: больше, чем гора
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Фрушка-Гора: больше, чем гора
Исследовать национальный парк и увидеть его богатства на нескучной прогулке
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
40 за всё до 6 чел.
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Нови-Сада в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
385 за всё до 4 чел.
Термальные источники Аранджеловаца
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Аранджеловаца
Провести SPA-день в оздоровительном центре, погулять по парку-музею и осмотреть замок князя Милоша
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Фрушка-Гора: больше, чем гора
    Благодарим Виталия за такую интересную экскурсию по Фрушка Горе! Виталий тщательно продумал маршрут, провел в невероятные по красоте места, которые невозможно было
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    бы обнаружить без опытного гида, а также поделился обширными знаниями по истории и культуре Балканских стран. Благодаря эрудиции и энтузиазму Виталия экскурсия получилась очень увлекательной!

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
    Давно собирались в Суботицу и, благодаря Дмитрию, наконец то в нее попали. Город действительно очень красивый, зеленый, интересный. А в
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    сопровождении такого прекрасного гида он стал еще интереснее. Посетили увлекательные локации, забрались на смотровую площадку в ратуше (весь город как на ладони), пообедали в очень атмосферном ресторане. По дороге в Суботицу Дмитрий сделал остановку, чтобы показать нам поля цветущих маков. А еще он отвечал на все вопросы по сербской культуре и традициям и делился своим опытом жизни в Сербии. Однозначно рекомендуем и экскурсию, и гида!

  • А
    Алина
    8 мая 2024
    Фрушка-Гора: больше, чем гора
    Большое спасибо за экскурсию! На фрушке без экскурсовода было бы очень тяжело, мы ни разу не пожалели, что обратились именно к вам!
  • М
    Мария
    31 декабря 2023
    Фрушка-Гора: больше, чем гора
    Отличная экскурсия с Виталием! Он заранее узнал у нас, что нам интересно, так как место довольно большое и все сразу
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    не удалось бы посетить. Прекрасная природа,,много монастырей, искусственное голубое озеро потрясающей красоты, фантастический лес. Всегда приятно посещать места со знающим человеком, который за вас все продумает и организует. В силу обстоятельств нам не совсем удалось выполнить план, но чтоб не портить впечатление, мы снова и снова гуляли по Новы Саду, узнавали все больше интересных фактов, пили кофе в кафе-трамвае и поужинали в отличной блинной! Всем советую посетить все экскурсии с Виталием, это преогромное удовольствие!

  • Н
    Наталия
    15 мая 2023
    Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
    Поездка с Дмитрием была просто замечательной. Несмотря на дождь, все прошло отлично. Дмитрий поделился не только историческими фактами о Сербии
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    и о Суботице, но и очень интересно рассказал про архитектуру, традиции, а также поделился злачными местами. С удовольствием рекомендуем Дмитрия как гида.

  • Ш
    Шошана
    4 апреля 2023
    Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
    Были с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера расстались в Белграде около моих
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    апартаментов. Суботица - очаровательнейшее место. Улицы, здания, дома и домики, кофейни, машины, люди, венгерский язык - у меня все вызвало совершенно искренний восторг и восхищение такой индивидуальностью и открытостью города к диалогу с новым его посетителем. Городская ратуша внутри - это нечто волшебное! История, вшитая в современную жизнь, и совсем не отстающая по динамике от современной жизни. Невероятная синагога (это было мое индивидуальное пожелание), особняк Райхля, весьма радушно открывающий свои маленькие тайны исследователям, ощущение умиротворения у вечернего Паличского озера. В общем,"Королева в восторге!"). С Дмитрием говорили обо всем, что касается Суботицы, Сербии, истории и отвлеченных предметов. Я все время что-то спрашивала (и выражала свое мнение), а Дмитрий подробно рассказывал. Как будто приехала в гости к старому приятелю, и он показал мне свой любимый дом, свои любимые места, рассказал о них, и влюбил меня в свою страну Сербию. Очень легкое общение с человеком, которого видишь первый раз в жизни. Бесконечно благодарна Дмитрию за прекрасный день в Суботице!

    Были с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера рассталисьБыли с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера расстались

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нови-Саде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фрушка-Гора: больше, чем гора
  2. Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
  3. Термальные источники Аранджеловаца
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июне 2024
Сейчас в Нови-Саде в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 385. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Нови-Сада и местам Сербии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии
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