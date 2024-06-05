И Игорь Знакомьтесь, Нови-Сад Вадим - редкий по уровню гид, контаткты таких сохраняют и передают друзьям. Прекрансый рассказчик, отличное чувство юмора, содержательная экскурсия и действительно полезные советы. После его экскурсии вы полюбите Нови-Сад. Strongly recommended

Т Татьяна Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча Добрый день! Экскурсия очень понравилась, мы влюбились в этот город. Виталий последовательно провел нас по достопримечательностям города. Понравилась грамотная, спокойная речь гида, интересный рассказ. Рекомендую!

С Светлана Катакомбы Петроварадинской крепости читать дальше экскурсию Катакомбы Петроварадинской крепости с Алексеем в качестве экскурсовода. Алексей - гид, который, во-первых, в буквальном смысле дышит темой истории и военных укреплений, в хорошем смысле, заражая своим интересом экскурсантов, во-вторых, мастерски чувствует группу, адаптируя экскурсию под потребности и уровень аудитории. Мы ходили с двумя детьми (8 и 10 лет) - три часа путешествия пролетели для них незаметно! И это, во многом, благодаря, умению Алексея увлечь и удивить экскурсантов разных возрастов и притязаний. Если вам нравится не просто ходить по историческим местам, а знакомиться с их исторической "изнанкой", то я большим удовольствием рекомендую

Ю Юлия Фрушка-Гора: больше, чем гора читать дальше бы обнаружить без опытного гида, а также поделился обширными знаниями по истории и культуре Балканских стран. Благодаря эрудиции и энтузиазму Виталия экскурсия получилась очень увлекательной! Благодарим Виталия за такую интересную экскурсию по Фрушка Горе! Виталий тщательно продумал маршрут, провел в невероятные по красоте места, которые невозможно было

Н Наталья Знакомьтесь, Нови-Сад Интересная экскурсия: понравилась не только нам, кто впервые в Сербии, но и друзьям, которые живут в Нови-Саде больше года. Спасибо Вадиму! Рекомендую к посещению!

Н Наталья Катакомбы Петроварадинской крепости Одна из лучших экскурсий по Сербии. У Алексея особый дар рассказывать сложные вещи просто и с юмором. Однозначно рекомендую тем, кто любит необычные экскурсии по любопытным местам.

Ю Юлия Суботица - архитектурная сокровищница Сербии читать дальше сопровождении такого прекрасного гида он стал еще интереснее. Посетили увлекательные локации, забрались на смотровую площадку в ратуше (весь город как на ладони), пообедали в очень атмосферном ресторане. По дороге в Суботицу Дмитрий сделал остановку, чтобы показать нам поля цветущих маков. А еще он отвечал на все вопросы по сербской культуре и традициям и делился своим опытом жизни в Сербии. Однозначно рекомендуем и экскурсию, и гида! Давно собирались в Суботицу и, благодаря Дмитрию, наконец то в нее попали. Город действительно очень красивый, зеленый, интересный. А в

Ю Юлия Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада) читать дальше нашей просьбе Дмитрий начал пораньше, поэтому в ризницу патриарха мы попали уже в 10 утра, самыми первыми, до всех многолюдных экскурсий. Прекрасная экскурсия! Познавательные истории, интересные локации, красивые виды, вкусная еда и прекрасное вино. Однозначно рекомендуем! Дмитрию огромное спасибо! P.S. Экскурсию по

V Vitalii Знакомьтесь, Нови-Сад Очень понравилось!