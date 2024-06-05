Индивидуальные экскурсии в Нови-Саде с личным гидом

Найдено 9 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Нови-Саде на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Популярное предложение
Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
Познакомиться с уютными сербскими городами неформально, с юмором и без скучных рассказов
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
50 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Знакомьтесь, Нови-Сад
Увидеть главное в городе за 2 часа и понять, почему на рыбном рынке нет рыбы
Начало: В центре Нови-Сада
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
40 за всё до 6 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Фрушка-Гора: больше, чем гора
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Фрушка-Гора: больше, чем гора
Исследовать национальный парк и увидеть его богатства на нескучной прогулке
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
40 за всё до 6 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Катакомбы Петроварадинской крепости
Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50 за всё до 3 чел.
Шумадия: королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
Прогуляться по древнему городку и заглянуть в гости к патриарху и местным виноделам
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
270 за всё до 4 чел.
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Нови-Сада в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
385 за всё до 4 чел.
Термальные источники Аранджеловаца
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Аранджеловаца
Провести SPA-день в оздоровительном центре, погулять по парку-музею и осмотреть замок князя Милоша
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Вадим - редкий по уровню гид, контаткты таких сохраняют и передают друзьям. Прекрансый рассказчик, отличное чувство юмора, содержательная экскурсия и действительно полезные советы. После его экскурсии вы полюбите Нови-Сад. Strongly recommended
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась, мы влюбились в этот город. Виталий последовательно провел нас по достопримечательностям города. Понравилась грамотная, спокойная речь гида, интересный рассказ. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости
    Если вам нравится не просто ходить по историческим местам, а знакомиться с их исторической "изнанкой", то я большим удовольствием рекомендую
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    экскурсию Катакомбы Петроварадинской крепости с Алексеем в качестве экскурсовода. Алексей - гид, который, во-первых, в буквальном смысле дышит темой истории и военных укреплений, в хорошем смысле, заражая своим интересом экскурсантов, во-вторых, мастерски чувствует группу, адаптируя экскурсию под потребности и уровень аудитории. Мы ходили с двумя детьми (8 и 10 лет) - три часа путешествия пролетели для них незаметно! И это, во многом, благодаря, умению Алексея увлечь и удивить экскурсантов разных возрастов и притязаний.

  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Фрушка-Гора: больше, чем гора
    Благодарим Виталия за такую интересную экскурсию по Фрушка Горе! Виталий тщательно продумал маршрут, провел в невероятные по красоте места, которые невозможно было
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    бы обнаружить без опытного гида, а также поделился обширными знаниями по истории и культуре Балканских стран. Благодаря эрудиции и энтузиазму Виталия экскурсия получилась очень увлекательной!

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Интересная экскурсия: понравилась не только нам, кто впервые в Сербии, но и друзьям, которые живут в Нови-Саде больше года. Спасибо Вадиму! Рекомендую к посещению!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости
    Одна из лучших экскурсий по Сербии. У Алексея особый дар рассказывать сложные вещи просто и с юмором. Однозначно рекомендую тем, кто любит необычные экскурсии по любопытным местам.
    Одна из лучших экскурсий по Сербии. У Алексея особый дар рассказывать сложные вещи просто и сОдна из лучших экскурсий по Сербии. У Алексея особый дар рассказывать сложные вещи просто и с
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
    Давно собирались в Суботицу и, благодаря Дмитрию, наконец то в нее попали. Город действительно очень красивый, зеленый, интересный. А в
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    сопровождении такого прекрасного гида он стал еще интереснее. Посетили увлекательные локации, забрались на смотровую площадку в ратуше (весь город как на ладони), пообедали в очень атмосферном ресторане. По дороге в Суботицу Дмитрий сделал остановку, чтобы показать нам поля цветущих маков. А еще он отвечал на все вопросы по сербской культуре и традициям и делился своим опытом жизни в Сербии. Однозначно рекомендуем и экскурсию, и гида!

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
    Прекрасная экскурсия! Познавательные истории, интересные локации, красивые виды, вкусная еда и прекрасное вино. Однозначно рекомендуем! Дмитрию огромное спасибо! P.S. Экскурсию по
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    нашей просьбе Дмитрий начал пораньше, поэтому в ризницу патриарха мы попали уже в 10 утра, самыми первыми, до всех многолюдных экскурсий.

  • V
    Vitalii
    21 мая 2024
    Знакомьтесь, Нови-Сад
    Очень понравилось!
  • А
    Алина
    8 мая 2024
    Фрушка-Гора: больше, чем гора
    Большое спасибо за экскурсию! На фрушке без экскурсовода было бы очень тяжело, мы ни разу не пожалели, что обратились именно к вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Индивидуальные»

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  1. Нови-Сад и Петроварадин: первая встреча
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  3. Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
  4. Фрушка-Гора: больше, чем гора
  5. Катакомбы Петроварадинской крепости
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июне 2024
Сейчас в Нови-Саде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 40 до 385. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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