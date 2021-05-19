Полезная информация о Сайпане
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Местное время в Сайпане
07:4242
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Северные Марианские острова
|Название города
|Сайпан
|По-английски
|Saipan
|Это столица
|Сайпан является столицей Северных Марианских островы
|Население города
|48 220 чел.
|Аэропорт
|Сайпан Интернэшинл SPN
|Часовой пояс
|Pacific/Saipan
|Средняя высота
|211 м. от уровня моря
Где находится Сайпан на карте
Сайпан