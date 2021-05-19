Полезная информация о Сайпане

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Местное время в Сайпане
07:4242
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаСеверные Марианские острова
Название городаСайпан
По-английскиSaipan
Это столицаСайпан является столицей Северных Марианских островы
Население города48 220 чел.
АэропортСайпан Интернэшинл SPN
Часовой поясPacific/Saipan
Средняя высота211 м. от уровня моря

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