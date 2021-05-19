Полезная информация о Виктории
Что нужно знать о Виктории: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Виктории
08:2126
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇨 Сейшельские Острова
|Название города
|Виктория
|По-английски
|Victoria
|Это столица
|Виктория является столицей Сейшельских островов
|Население города
|22 881 чел.
|Часовой пояс
|Indian/Mahe
|Средняя высота
|-9999 м. от уровня моря