Полезная информация о Виктории

Что нужно знать о Виктории: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Виктории
08:2126
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇨 Сейшельские Острова
Название городаВиктория
По-английскиVictoria
Это столицаВиктория является столицей Сейшельских островов
Население города22 881 чел.
Часовой поясIndian/Mahe
Средняя высота-9999 м. от уровня моря

Где находится Виктория на карте