Всё о Сейшелах

Полезная информация о Сейшелах

Что нужно знать о Сейшелах: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 1 экскурсия
Флаг Сейшельских островов
Флаг Сейшельских островов
НазваниеСейшельские Острова
Эмодзи флаг🇸🇨
Полное названиеРеспублика Сейшельский Острова
По-английскиSeychelles
Статья о странеСтатья о Сейшелах
ГородаСписок городов
Фотографии28 фото
ВалютаСейшельская рупия
Площадь455 км²
Население93 186 чел.
Телефонный код+248
Код ISOSC
Основной домен.SC

Подробная статья

Сейшельские Острова
Сейшельские острова – всё, что вы хотели знать о стране
Итак, вы собрались на отдых на Сейшельские острова, и первое, что приходит в голову – это проверить, где вообще находятся эти острова на карте мира, в какую сторону вам лететь и как долго займет полёт. И вот, когда уже разобрались с этим, возникают вопросы о ценах, отелях, цене тура... в общем, все ответы мы подготовили для вас этой статье, как всегда много фото, видео и интересной информации

Где находятся Сейшельские Острова на карте

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1 отзыв
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Маэ

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Флаг Сейшельских Островов
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