Полезная информация о Сейшелах
Что нужно знать о Сейшелах: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 1 экскурсия
Флаг Сейшельских островов
|Название
|Сейшельские Острова
|Эмодзи флаг
|🇸🇨
|Полное название
|Республика Сейшельский Острова
|По-английски
|Seychelles
|Статья о стране
|Статья о Сейшелах
|Города
|Список городов
|Фотографии
|28 фото
|Валюта
|Сейшельская рупия
|Площадь
|455 км²
|Население
|93 186 чел.
|Телефонный код
|+248
|Код ISO
|SC
|Основной домен
|.SC
Подробная статья
Сейшельские острова – всё, что вы хотели знать о стране
Итак, вы собрались на отдых на Сейшельские острова, и первое, что приходит в голову – это проверить, где вообще находятся эти острова на карте мира, в какую сторону вам лететь и как долго займет полёт. И вот, когда уже разобрались с этим, возникают вопросы о ценах, отелях, цене тура... в общем, все ответы мы подготовили для вас этой статье, как всегда много фото, видео и интересной информации
Где находятся Сейшельские Острова на карте
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