Сейшельские острова – всё, что вы хотели знать о стране

Итак, вы собрались на отдых на Сейшельские острова, и первое, что приходит в голову – это проверить, где вообще находятся эти острова на карте мира, в какую сторону вам лететь и как долго займет полёт. И вот, когда уже разобрались с этим, возникают вопросы о ценах, отелях, цене тура... в общем, все ответы мы подготовили для вас этой статье, как всегда много фото, видео и интересной информации