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Полезная информация об Анурадхапуре

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Местное время в Анурадхапуре
00:1106
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇰 Шри-Ланка
Название городаАнурадхапура
По-английскиAnuradhapura
Столица регионаАнурадхапура является столицей региона
Население города60 943 чел.
АэропортAnuradhapura ACJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Colombo
Средняя высота100 м. от уровня моря

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