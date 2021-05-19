Полезная информация об Анурадхапуре
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Местное время в Анурадхапуре
00:1106
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇰 Шри-Ланка
|Название города
|Анурадхапура
|По-английски
|Anuradhapura
|Столица региона
|Анурадхапура является столицей региона
|Население города
|60 943 чел.
|Аэропорт
|Anuradhapura ACJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Colombo
|Средняя высота
|100 м. от уровня моря