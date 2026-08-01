Найдено 4 экскурсии в Бентоте на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине Джиппинг 13 часов 6 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Галле и национальный парк Яла (из Бентоты) Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику от $420 за всё до 2 чел. На машине 12 часов 3 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни Насладитесь 12-часовым приключением: сафари в парке Удавалаве, форт Галле и шахты с лунным камнем. Откройте удивительный мир Шри-Ланки от $470 за всё до 2 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 2 чел. Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Бентота) Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы от $350 за всё до 2 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 2 чел. Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Бентоты За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди от $500 за всё до 2 чел.

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