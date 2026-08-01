Индивидуальная
до 2 чел.
Галле и национальный парк Яла (из Бентоты)
Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $420 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Насладитесь 12-часовым приключением: сафари в парке Удавалаве, форт Галле и шахты с лунным камнем. Откройте удивительный мир Шри-Ланки
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $470 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Бентота)
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
10 авг в 10:00
11 авг в 05:00
от $350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Бентоты
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
10 авг в 10:00
11 авг в 05:00
от $500 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бентоте
Самые популярные экскурсии в Бентоте
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Сколько стоит экскурсия по Бентоте в августе 2026
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