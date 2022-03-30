Приглашаем в насыщенное путешествие на целый день, посвященное природе, истории, архитектуре и животному миру Шри-Ланки.



Вы пройдете по мощеным улочкам Старого Галле, рассматривая дома с колоннами и черепичными крышами.



Раскроете, как волонтеры спасают морских черепах.



А также проедете с ветерком по национальному парку Яла, наблюдая за слонами и леопардами.