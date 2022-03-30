Галле и национальный парк Яла

Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику

Индивидуальная
Приглашаем в насыщенное путешествие на целый день, посвященное природе, истории, архитектуре и животному миру Шри-Ланки.

Вы пройдете по мощеным улочкам Старого Галле, рассматривая дома с колоннами и черепичными крышами.

Раскроете, как волонтеры спасают морских черепах.

А также проедете с ветерком по национальному парку Яла, наблюдая за слонами и леопардами.
Галле и национальный парк Яла
Галле и национальный парк Яла
Галле и национальный парк Яла
Галле и национальный парк Яла
Галле и национальный парк Яла
Галле и национальный парк Яла
Галле и национальный парк Яла
Галле и национальный парк Яла
Галле и национальный парк Яла
Галле и национальный парк Яла
Галле и национальный парк Яла
Галле и национальный парк Яла
Галле и национальный парк Яла
Галле и национальный парк Яла
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Экзотическая Шри-Ланка

За 1 день вы увидите обитающих на острове диких животных, погрузитесь в жизнь колониального Цейлона, насладитесь видами на океан с высоты крепостных стен и побываете на черепашьей ферме. Итак, в программе экскурсии:

  • Черепашья ферма — вы узнаете, почему морские черепахи нуждаются в спасении и заботе, как их определяют в резервуары, помогают вырасти в безопасности и затем отпускают в естественную среду обитания.
  • Галле — мы увидим могучие стены португальского форта, маяк, старинные католические храмы и мечети. Я расскажу, при каких обстоятельствах был построен форт и как он спас жителей во время цунами.
  • Национальный парк Яла — вас ждет трехчасовое джип-сафари по самому популярному парку на острове. Опытный водитель покажет животных и птиц, обитающих на территории. Среди них: слоны, крокодилы, буйволы, шакалы, олени, павлины и леопарды.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: черепашья ферма — 5$ с человека, национальный парк Яла — 25$ с человека + 50$ с группы за джип
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • По запросу мы можем организовать экскурсию из других городов побережья. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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