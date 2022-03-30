Мне 45 лет, я профессиональный гид, любящий историю и культуру своей страны. Вместе со своими коллегами организую и провожу экскурсии на Шри-Ланке. Приезжайте в гости — будем рады познакомить вас с нашим ярким и невероятно интересным островом!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Экзотическая Шри-Ланка
За 1 день вы увидите обитающих на острове диких животных, погрузитесь в жизнь колониального Цейлона, насладитесь видами на океан с высоты крепостных стен и побываете на черепашьей ферме. Итак, в программе экскурсии:
Черепашья ферма — вы узнаете, почему морские черепахи нуждаются в спасении и заботе, как их определяют в резервуары, помогают вырасти в безопасности и затем отпускают в естественную среду обитания.
Галле — мы увидим могучие стены португальского форта, маяк, старинные католические храмы и мечети. Я расскажу, при каких обстоятельствах был построен форт и как он спас жителей во время цунами.
Национальный парк Яла — вас ждет трехчасовое джип-сафари по самому популярному парку на острове. Опытный водитель покажет животных и птиц, обитающих на территории. Среди них: слоны, крокодилы, буйволы, шакалы, олени, павлины и леопарды.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: черепашья ферма — 5$ с человека, национальный парк Яла — 25$ с человека + 50$ с группы за джип
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
По запросу мы можем организовать экскурсию из других городов побережья. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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