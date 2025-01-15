Выбирайте и другие экскурсии в Бентоте

Экскурсия проводится круглый год, что позволяет выбрать удобное время для посещения. В любое время года вы сможете насладиться красотами Шри-Ланки и получить незабываемые впечатления.

Вас ждут 12 часов приключений и познаний! В национальном парке Удавалаве вы увидите слонов, оленей и птиц в их естественной среде обитания. Затем отправитесь в средневековый форт Галле, где узнаете

о колониальной истории Цейлона. Завершите день посещением шахт по добыче лунного камня, где увидите процесс создания драгоценностей. Включены трансфер, аренда джипа и входные билеты. Экскурсия подходит для всех возрастов и проводится круглый год. Начало возможно из Бентоты, Амбалангоды и Хиккадувы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сафари в парке Удавалаве

Первая цель этого большого дня — национальный парк Удавалаве, где живут более 600 диких слонов, крокодилы, олени, бизоны, кабаны, павлины, разнообразные пресмыкающиеся и птицы. Вы посмотрите на животных Цейлона в естественной среде обитания во время 4-часового сафари на открытом джипе. Мы будем останавливаться в местах скопления животных для наблюдений и фото, но и сам парк вас не разочарует — здесь сочетаются ландшафты засушливой и влажной зон Шри-Ланки. По дороге вы также узнаете об особенностях ланкийских слонов. А отдельным впечатлением станет посещение питомника, где подрастают слонята, оставшиеся без родителей.

Форт Галле — следы колониальной Шри-Ланки

Прогуливаясь за стенами средневекового форта на берегу Индийского океана, вы узнаете о его португальском, голландском и английском прошлом, об истории и значении города-порта Галле. Декорациями к рассказам станут белоснежный маяк, часовая башня, гранитные бастионы и валы форта. Это место — самая большая крепость в Азии, построенная европейцами — поможет узнать больше о веках колониализма на острове.

Сокровища Шри-Ланки в шахтах и музее

Третьей темой путешествия станут минералы и драгоценные камни. Вы посетите шахты по добыче лунного камня, место промывания и склад, а главное — увидите процесс обработки лунных камней и их превращения в ювелирное изделие. В музее рядом с рудниками вы полюбуетесь коллекцией обработанных и нетронутых драгоценных камней Шри-Ланки — сапфирами, аметистами, александритами и рубинами.

Организационные детали