Выбирайте и другие экскурсии в Бентоте

Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Насладитесь 12-часовым приключением: сафари в парке Удавалаве, форт Галле и шахты с лунным камнем. Откройте удивительный мир Шри-Ланки
Вас ждут 12 часов приключений и познаний! В национальном парке Удавалаве вы увидите слонов, оленей и птиц в их естественной среде обитания. Затем отправитесь в средневековый форт Галле, где узнаете читать дальшеуменьшить
о колониальной истории Цейлона. Завершите день посещением шахт по добыче лунного камня, где увидите процесс создания драгоценностей. Включены трансфер, аренда джипа и входные билеты. Экскурсия подходит для всех возрастов и проводится круглый год. Начало возможно из Бентоты, Амбалангоды и Хиккадувы
Экскурсия проводится круглый год, что позволяет выбрать удобное время для посещения. В любое время года вы сможете насладиться красотами Шри-Ланки и получить незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Национальный парк Удавалаве
Форт Галле
Шахты по добыче лунного камня
Описание экскурсии
Сафари в парке Удавалаве
Первая цель этого большого дня — национальный парк Удавалаве, где живут более 600 диких слонов, крокодилы, олени, бизоны, кабаны, павлины, разнообразные пресмыкающиеся и птицы. Вы посмотрите на животных Цейлона в естественной среде обитания во время 4-часового сафари на открытом джипе. Мы будем останавливаться в местах скопления животных для наблюдений и фото, но и сам парк вас не разочарует — здесь сочетаются ландшафты засушливой и влажной зон Шри-Ланки. По дороге вы также узнаете об особенностях ланкийских слонов. А отдельным впечатлением станет посещение питомника, где подрастают слонята, оставшиеся без родителей.
Форт Галле — следы колониальной Шри-Ланки
Прогуливаясь за стенами средневекового форта на берегу Индийского океана, вы узнаете о его португальском, голландском и английском прошлом, об истории и значении города-порта Галле. Декорациями к рассказам станут белоснежный маяк, часовая башня, гранитные бастионы и валы форта. Это место — самая большая крепость в Азии, построенная европейцами — поможет узнать больше о веках колониализма на острове.
Сокровища Шри-Ланки в шахтах и музее
Третьей темой путешествия станут минералы и драгоценные камни. Вы посетите шахты по добыче лунного камня, место промывания и склад, а главное — увидите процесс обработки лунных камней и их превращения в ювелирное изделие. В музее рядом с рудниками вы полюбуетесь коллекцией обработанных и нетронутых драгоценных камней Шри-Ланки — сапфирами, аметистами, александритами и рубинами.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из/до отеля, аренда джипа и входные билеты.
Экскурсия может начаться в городах Бентота, Амбалангода и Хиккадува. Трансфер из других мест Шри-Ланки оплачивается дополнительно (уточняйте в переписке).
Обед в одном из прибрежных ресторанов не включен в стоимость (средний чек $10 на человека).
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
В зависимости от расположения вашего отеля порядок локаций маршрута может меняться.
У поездки нет ограничений по возрасту и уровню физ. подготовки.
Экскурсия проводится круглый год.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чанука — ваша команда гидов в Бентоте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 143 туристов
Я представляю команду лицензированных русскоязычных гидов на Шри-Ланке. Мы проводим увлекательные экскурсии для русскоязычных туристов уже больше 6-ти лет: хорошо говорим по-русски, знаем историю и культуру страны, организовываем комфортные поездки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Мы попросили немного поменять экскурсию, т. к. не хотели в Галле, но хотели посмотреть на работу чайной фабрики, а также попасть на сафари. Ребята приехали вовремя, на хорошей удобной машине. Чанука хорошо говорит по-русски, очень много знает и хорошо рассказывает. В итоге все было очень интересно, и организовано путешествие тоже прекрасно. Спасибо огромное!
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Д
Дарья
Экскурсия в целом очень понравилась, но наверное немного утомила дорога - слишком большие перегоны между точками осмотра. К организатору экскурсии вопросов нет, скорее это к расположению нашего отеля) Все вопросы решались быстро, гиду большое спасибо. Единственное хотелось бы подольше погулять по Галле, но туда лучше приезжать на целый день)
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Марина
Экскурсия была очень интересная, гид был внимателен и индивидуально подходил ко всем нашим запросам. Рекомендую.
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