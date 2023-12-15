Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке

Индивидуальный тур в Бентоте

Увидеть, каким было государство 1000 лет назад, понаблюдать за слонами и посетить чайную фабрику

В этом путешествии вы увидите, с чего всё началось на Шри-Ланке — посетите исторические столицы, древние храмы и поднимитесь в крепость правителя с львиными воротами.

Узнаете о производстве чая, понаблюдаете за слонами в дикой природе и прогуляетесь по Королевскому ботаническому саду, в котором собрана уникальная коллекция растений.

В средневековой Полоннаруве осмотрите руины и увидите, в каких домах жили богатые и бедные на островном государстве. Для полноты картины попробуете традиционную кухню — завтраки и ужины уже включены в стоимость.
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Ближайшие даты:
15
дек
19
дек
26
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даты

Описание

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании на комфортабельном японском автомобиле с кондиционером.

Программа тура по дням

1 день

Древние круглые монастыри и слоны

Рано утром гид заедет за вами в ваш отель в Бентоте или в другое место по договорённости. Дорога до Анурадхапуры займёт около 5,5 часов с остановкой на завтрак.

Сегодня вы окажетесь в колыбели сингальской цивилизации, в древней столице Шри-Ланки. Анурадхапура была самым крупным человеческим поселением на острове на протяжении почти трёх тысячелетий. Город знаменит старинными монастырями округлой формы. Здесь для вас будет проведена 3-часовая экскурсия.

После обеда заедем в национальный парк «Миннерия», где живут слоны. Прокатимся по территории на джипах и понаблюдаем за животными. Ближе к вечеру заселимся в отель в Хабаране.

Древние круглые монастыри и слоныДревние круглые монастыри и слоныДревние круглые монастыри и слоныДревние круглые монастыри и слоныДревние круглые монастыри и слоны
2 день

Крепость короля на скале и средневековая столица Шри-Ланки

После завтрака отправимся в Сигирию. Согласно древней шри-ланкийской хронике «Чулавамса», эта местность представляла собой большой лес, но ураганы и оползни превратили Сигирию в холм, который был выбран королём Кашьяпой для своей новой столицы. На вершине скалы была построена крепость, куда мы с вами и поднимемся. Вы пройдёте через ворота в форме огромного льва и увидите фрески на стенах. Экскурсия займёт 2,5 часа.

Затем посетим вторую историческую столицу — Полоннаруву. В этом городе расположен самый знаменитый храм на Шри-Ланке. Осмотрим руины крепости, чьи стены достигали 11-метровой высоты. Когда-то здесь был королевский дворец, административные здания и подсобные помещения. На 2-часовой экскурсии вы узнаете, в каких домах жили купцы, духовенство и аристократы, а какими приходилось довольствоваться обычным жителям.

На ночь остановимся в отеле в Канди, ориентировочно в 19:00-20:00.

Крепость короля на скале и средневековая столица Шри-ЛанкиКрепость короля на скале и средневековая столица Шри-ЛанкиКрепость короля на скале и средневековая столица Шри-ЛанкиКрепость короля на скале и средневековая столица Шри-Ланки
3 день

Храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикой

Позавтракаем и познакомимся с главной достопримечательностью Канди — храмом Зуба Будды. Немного прогуляемся по городу, а затем и по Королевскому ботаническому саду в Перадении. Место находится всего в 6 км от Канди и славится своей коллекцией орхидей, пряностей, лекарственных растений, бамбуков, пальм. Сад занимает территорию в 67 гектаров — здесь можно гулять целый день!

Следующая наша остановка — чайная плантация с фабрикой. Нельзя приехать на Шри-Ланку и не посмотреть, как выращивают и обрабатывают чайные листья.

Гид проводит вас в аэропорт, место по договорённости в Коломбо или до вашего отеля на юго-западном побережье Шри-Ланки (Калутара, Бентота, Галле, Хиккадува).

Храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикойХрам Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикойХрам Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикойХрам Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикойХрам Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикойХрам Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикойХрам Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикой

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Бентота, ваш отель, выезд рано утром (юго-западное побережье Шри-Ланки)
Завершение: г. Коломбо / аэропорт / ваш отель на юго-западном побережье (Калутара, Бентота, Галле, Хиккадува), после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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