Увидеть, каким было государство 1000 лет назад, понаблюдать за слонами и посетить чайную фабрику
Узнаете о производстве чая, понаблюдаете за слонами в дикой природе и прогуляетесь по Королевскому ботаническому саду, в котором собрана уникальная коллекция растений.
В средневековой Полоннаруве осмотрите руины и увидите, в каких домах жили богатые и бедные на островном государстве. Для полноты картины попробуете традиционную кухню — завтраки и ужины уже включены в стоимость.
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Описание
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании на комфортабельном японском автомобиле с кондиционером.
Программа тура по дням
Древние круглые монастыри и слоны
Рано утром гид заедет за вами в ваш отель в Бентоте или в другое место по договорённости. Дорога до Анурадхапуры займёт около 5,5 часов с остановкой на завтрак.
Сегодня вы окажетесь в колыбели сингальской цивилизации, в древней столице Шри-Ланки. Анурадхапура была самым крупным человеческим поселением на острове на протяжении почти трёх тысячелетий. Город знаменит старинными монастырями округлой формы. Здесь для вас будет проведена 3-часовая экскурсия.
После обеда заедем в национальный парк «Миннерия», где живут слоны. Прокатимся по территории на джипах и понаблюдаем за животными. Ближе к вечеру заселимся в отель в Хабаране.
Крепость короля на скале и средневековая столица Шри-Ланки
После завтрака отправимся в Сигирию. Согласно древней шри-ланкийской хронике «Чулавамса», эта местность представляла собой большой лес, но ураганы и оползни превратили Сигирию в холм, который был выбран королём Кашьяпой для своей новой столицы. На вершине скалы была построена крепость, куда мы с вами и поднимемся. Вы пройдёте через ворота в форме огромного льва и увидите фрески на стенах. Экскурсия займёт 2,5 часа.
Затем посетим вторую историческую столицу — Полоннаруву. В этом городе расположен самый знаменитый храм на Шри-Ланке. Осмотрим руины крепости, чьи стены достигали 11-метровой высоты. Когда-то здесь был королевский дворец, административные здания и подсобные помещения. На 2-часовой экскурсии вы узнаете, в каких домах жили купцы, духовенство и аристократы, а какими приходилось довольствоваться обычным жителям.
На ночь остановимся в отеле в Канди, ориентировочно в 19:00-20:00.
Храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикой
Позавтракаем и познакомимся с главной достопримечательностью Канди — храмом Зуба Будды. Немного прогуляемся по городу, а затем и по Королевскому ботаническому саду в Перадении. Место находится всего в 6 км от Канди и славится своей коллекцией орхидей, пряностей, лекарственных растений, бамбуков, пальм. Сад занимает территорию в 67 гектаров — здесь можно гулять целый день!
Следующая наша остановка — чайная плантация с фабрикой. Нельзя приехать на Шри-Ланку и не посмотреть, как выращивают и обрабатывают чайные листья.
Гид проводит вас в аэропорт, место по договорённости в Коломбо или до вашего отеля на юго-западном побережье Шри-Ланки (Калутара, Бентота, Галле, Хиккадува).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Бентота, ваш отель, выезд рано утром (юго-западное побережье Шри-Ланки)Завершение: г. Коломбо / аэропорт / ваш отель на юго-западном побережье (Калутара, Бентота, Галле, Хиккадува), после 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.