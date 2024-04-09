Экскурсии по Бентоте на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Бентоте на русском языке, цены от €109. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
420 за всё до 2 чел.
Галле и национальный парк Яла
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Галле и национальный парк Яла
Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от $326 за всё до 12 чел.
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Чайные плантации, водопады, древний буддийский храм и горные селения на автомобильной экскурсии
11 июня в 05:00
12 июня в 05:00
от $673 за всё до 14 чел.
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Крепость на Львиной скале, катание на слонах и буйволах, кулинарный мастер-класс и пещерный храм
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $999 за всё до 10 чел.
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Увидеть важный для паломников-буддистов город и его живописные окрестности
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 05:00
11 июня в 05:00
18 июня в 05:00
$109 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    9 апреля 2024
    Галле и национальный парк Яла
    поездкой остались довольны - все что анонсировалось-все получили. очень понравилось в Яла - и да, нам повезло увидеть леопардов (говорят
    читать дальше

    не каждый раз так везет). все организовано хорошо. единственный совет путешественникам - если вы будете обедать в предлагаемом гиде ресторане, просите блюда НЕ ОСТРЫЕ (это не имеет отношения к самой экскурсии, но чтобы воспоминания были максимально приятные о поездке), мы забыли сказать это официанту и в результате просто не смогли сьесть заказанные блюда-уж слишком остро для европейцев))). спасибо организаторам! все прошло отлично

  • П
    Петр
    3 апреля 2023
    Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
    Экскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не является русскоязычным, умеет шутить и
    читать дальше

    понимает наш юмор, что не могло не радовать лично меня в данной поездке. На каждой локации было время отдохнуть, пообщаться, сделать фотографии. Организатору и гиду огромная благодарность!

    Экскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не является
  • Д
    Дарья
    9 марта 2023
    Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
    Экскурсия в целом очень понравилась, но наверное немного утомила дорога - слишком большие перегоны между точками осмотра. К организатору экскурсии
    читать дальше

    вопросов нет, скорее это к расположению нашего отеля) Все вопросы решались быстро, гиду большое спасибо. Единственное хотелось бы подольше погулять по Галле, но туда лучше приезжать на целый день)

    Экскурсия в целом очень понравилась, но наверное немного утомила дорога - слишком большие перегоны между точкамиЭкскурсия в целом очень понравилась, но наверное немного утомила дорога - слишком большие перегоны между точкамиЭкскурсия в целом очень понравилась, но наверное немного утомила дорога - слишком большие перегоны между точками
  • А
    Алексей
    20 февраля 2023
    Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
    Несколько слов о экскурсии: Учитывая туристические и культурно-исторические особенность Шри Ланки непросто объективно оценить экскурсию. Общие впечатления вполне положительные. Гид
    читать дальше

    полностью отработал программу и гонорар-молодец. Водитель исполнительный и очень профессиональный. Есть дна момента: 1. от чайной плантации ожидали гораздо большего, мы ехали до неё практически сутки с ночевкой, ожидали более глубокое и яркое погружение в процесс сбора и переработки с фотосессиями и аутентичностью. К сожалению весь экскурс прошел за 20-30 минут-экскурсию проводил фабричный экскурсовод в реалии это был шоп экскурс. 2. конечно достаточно изнурительное передвижение по локальным дорогам, но с этим ничего не поделаешь.

  • I
    Irina
    5 февраля 2023
    Галле и национальный парк Яла
    Прекрасно провели день с Рифаем, получили множество впечатлений и положительных эмоций. Помимо отличной организации и грамотно простроенного маршрута, Рифай делился интересной информацией о жизни в Шри-Ланке и делал потрясающие фотографии! Будем рады обратиться к нему в следующий раз.
    Прекрасно провели день с Рифаем, получили множество впечатлений и положительных эмоций. Помимо отличной организации и грамотноПрекрасно провели день с Рифаем, получили множество впечатлений и положительных эмоций. Помимо отличной организации и грамотноПрекрасно провели день с Рифаем, получили множество впечатлений и положительных эмоций. Помимо отличной организации и грамотноПрекрасно провели день с Рифаем, получили множество впечатлений и положительных эмоций. Помимо отличной организации и грамотно

Ответы на вопросы от путешественников по Бентоте в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бентоте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
  2. Галле и национальный парк Яла
  3. Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
  4. Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
  5. Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Сколько стоит экскурсия по Бентоте в июне 2024
Сейчас в Бентоте в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 109 до 999. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Экскурсии на русском языке в Бентоте (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на машине, 7 ⭐ отзывов, цены от €109. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам