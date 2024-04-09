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не каждый раз так везет). все организовано хорошо. единственный совет путешественникам - если вы будете обедать в предлагаемом гиде ресторане, просите блюда НЕ ОСТРЫЕ (это не имеет отношения к самой экскурсии, но чтобы воспоминания были максимально приятные о поездке), мы забыли сказать это официанту и в результате просто не смогли сьесть заказанные блюда-уж слишком остро для европейцев))). спасибо организаторам! все прошло отлично