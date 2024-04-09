1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€420 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Галле и национальный парк Яла
Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от $326 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
13 часов
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Чайные плантации, водопады, древний буддийский храм и горные селения на автомобильной экскурсии
11 июня в 05:00
12 июня в 05:00
от $673 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
13 часов
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Крепость на Львиной скале, катание на слонах и буйволах, кулинарный мастер-класс и пещерный храм
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $999 за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Увидеть важный для паломников-буддистов город и его живописные окрестности
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 05:00
11 июня в 05:00
18 июня в 05:00
$109 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения9 апреля 2024поездкой остались довольны - все что анонсировалось-все получили. очень понравилось в Яла - и да, нам повезло увидеть леопардов (говорят
- ППетр3 апреля 2023Экскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не является русскоязычным, умеет шутить и
- ДДарья9 марта 2023Экскурсия в целом очень понравилась, но наверное немного утомила дорога - слишком большие перегоны между точками осмотра. К организатору экскурсии
- ААлексей20 февраля 2023Несколько слов о экскурсии: Учитывая туристические и культурно-исторические особенность Шри Ланки непросто объективно оценить экскурсию. Общие впечатления вполне положительные. Гид
- IIrina5 февраля 2023Прекрасно провели день с Рифаем, получили множество впечатлений и положительных эмоций. Помимо отличной организации и грамотно простроенного маршрута, Рифай делился интересной информацией о жизни в Шри-Ланке и делал потрясающие фотографии! Будем рады обратиться к нему в следующий раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Бентоте в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Бентоте в июне 2024
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