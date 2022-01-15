Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня

Крепость на Львиной скале, катание на слонах и буйволах, кулинарный мастер-класс и пещерный храм

Индивидуально
для 10 чел.
Вы посетите один из самых ярких историко-археологических комплексов на горе, погуляете среди ландшафтных садов и рассмотрите ценные, до конца не изученные фрески.

Познакомитесь с бытом ланкийцев и научитесь делать лепешки из особой муки.

Посетите крупнейший пещерный буддистский храм в Южной Азии, оцените аюрведические массажи и проплывете по озеру лотосов.
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа

День первый

Рано утром выезжаем из пляжного отеля и отправляемся в «деревенский» тур, в котором вы сможете прокатиться на буйволе и переправитесь на лодке через озеро лотосов. Далее вы посетите интересный кулинарный класс, где вас научат делать лепешки роти из кокоса и древней уникальной зерновой культуры — кураккан. После обеда вам покажут быт традиционной ланкийской семьи, живущей посреди национального парка с тысячами диких слонов (для укрытия от которых строят домики на деревьях).

Особой частью поездки, конечно, станет посещение комплекса на горе Сигирия. Здесь вы осмотрите одни из древнейших ландшафтных садов в мире и поразительные каменные сады. Подниметесь на вершину Львиной скалы, осмотрите дворец и обнаруженные фрески на зеркальных стенах. Узнаете, чем поражает археологов древняя цитадель и какие мифы связаны с ее давней историей. При желании встретите незабываемый закат и отправитесь размещаться на ночлег в отель.

День второй

Позавтракав, вы отправитесь в джип-сафари по национальному парку Миннерия, известному ежегодными миграциями слонов. Вы понаблюдаете за великанами азиатских джунглей и сможете прокатиться на них. Затем посетите Золотой пещерный храм в Дамбулле — это одна из главных достопримечательностей и буддистских святынь Шри-Ланки. Здесь вы узнаете, что означают разные позы и жесты Будд, рассмотрите наскальные рисунки, увидите, как выглядели древние короли острова, откроете впечатляющие виды окрестностей. И после обеда отправитесь в обратный путь.

💆 Во время программы вам также предложат аюрведический массаж с травяными маслами или особый медитативный массаж — Широдхару.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: трансфер с англоговорящим водителем, русский аудиогид (или сопровождение русскоговорящего гида с доплатой 75 $/человека), проживание в отеле (одна ночь, отель 4* посреди национального парка), деревенский тур, кулинарный класс с обедом и завтрак
  • Цены актуальны при выезде из любого отеля на побережье: из Унаватуны, Хиккадувы, Бентоты, Калутары, Коломбо, Негомбо, Велигамы, Мириссы, Тангалле.
  • Дополнительные обязательные и опциональные расходы: Сигирия — 30$, сафари — 50$, Дамбулла — 10$, аюрведический массаж — 35$, катание на слоне — 15$, ужин в первый день и обед во второй (около 10$/человека, шведский стол)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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