Программа

День первый

Рано утром выезжаем из пляжного отеля и отправляемся в «деревенский» тур, в котором вы сможете прокатиться на буйволе и переправитесь на лодке через озеро лотосов. Далее вы посетите интересный кулинарный класс, где вас научат делать лепешки роти из кокоса и древней уникальной зерновой культуры — кураккан. После обеда вам покажут быт традиционной ланкийской семьи, живущей посреди национального парка с тысячами диких слонов (для укрытия от которых строят домики на деревьях).

Особой частью поездки, конечно, станет посещение комплекса на горе Сигирия. Здесь вы осмотрите одни из древнейших ландшафтных садов в мире и поразительные каменные сады. Подниметесь на вершину Львиной скалы, осмотрите дворец и обнаруженные фрески на зеркальных стенах. Узнаете, чем поражает археологов древняя цитадель и какие мифы связаны с ее давней историей. При желании встретите незабываемый закат и отправитесь размещаться на ночлег в отель.

День второй

Позавтракав, вы отправитесь в джип-сафари по национальному парку Миннерия, известному ежегодными миграциями слонов. Вы понаблюдаете за великанами азиатских джунглей и сможете прокатиться на них. Затем посетите Золотой пещерный храм в Дамбулле — это одна из главных достопримечательностей и буддистских святынь Шри-Ланки. Здесь вы узнаете, что означают разные позы и жесты Будд, рассмотрите наскальные рисунки, увидите, как выглядели древние короли острова, откроете впечатляющие виды окрестностей. И после обеда отправитесь в обратный путь.

💆 Во время программы вам также предложат аюрведический массаж с травяными маслами или особый медитативный массаж — Широдхару.

Организационные детали