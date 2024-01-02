Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Групповая экскурсия в Бентоте

Увидеть важный для паломников-буддистов город и его живописные окрестности

Канди — сакральный буддийский город, который местные зовут Великим. Помимо культового храма Зуба Будды город известен тем, что был последним королевством Шри-Ланки.

Вы узнаете богатую историю Канди, а по пути к нему увидите множество красочных мест: сад специй, чайные плантации, ботанический сад с сотнями видов орхидей. И посетите питомник, где выхаживают диких слонов.
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Ближайшие даты:
2
янв
9
янв
16
янв
23
янв
30
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€100
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Слоновий питомник Пиннавела, в котором оказывают помощь диким слонам. Вы понаблюдаете, как слонов кормят и выгуливают. И сами сможете покормить животных фруктами или искупать в реке.
  • Сад специй. Вы полюбуетесь многообразием растений Шри-Ланки и узнаете, какие из них используются для Аюрведы, местной косметики или лекарственных препаратов.
  • Фабрика чая. Вы посмотрите на производство цейлонского чая и продегустируете несколько сортов.
  • Обед в ресторане со шведским столом. Вам предложат как привычную европейскую еду, так и блюда местной кухни. Заодно познакомят с традиционным обедом шри-ланкийцев.
  • Королевский ботанический сад. Вы погуляете среди цветущий орхидей, пряностей и лекарственных растений, пышных пальм и зелёного бамбука.
  • Канди — город, охраняемый ЮНЕСКО. Вы увидите живописное озеро в сердце Канди и посетите храм Зуба Будды — одно из главнейших мест для буддистов-паломников. Узнаете, почему храм так важен для верующих.

Обратная дорога из Канди займёт около 4,5 часов. По пути мы будем останавливаться в специальных местах и дегустировать сезонные фрукты Шри-Ланки.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы можем забрать вас из Унаватуны, Хиккадувы и Галле, Бентота, Тангалле, Велигама, Мирисса или другого курорта Шри-Ланки. После бронирование сообщим вам точное время начала экскурсии — оно зависит от расположения вашего отеля.
  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном авто или минивэне (в зависимости от размера группы), услуги русскоговорящего гида

Важно

  • Экскурсия состоится, если в группе будет минимум 2 путешественника
  • Если в группе 4 − 8 человек, скидка для каждого 5%
  • Если в группе 9 −16 человек, скидка для каждого 10%

Дополнительные расходы

  • Слоновий питомник — 15$
  • Королевский ботанический сад — 10$
  • Храм Зуба Будды — 10$
  • Обед — около 10$

во вторник в 05:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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