Увидеть важный для паломников-буддистов город и его живописные окрестности
Канди — сакральный буддийский город, который местные зовут Великим. Помимо культового храма Зуба Будды город известен тем, что был последним королевством Шри-Ланки.
Вы узнаете богатую историю Канди, а по пути к нему увидите множество красочных мест: сад специй, чайные плантации, ботанический сад с сотнями видов орхидей. И посетите питомник, где выхаживают диких слонов.
Вы узнаете богатую историю Канди, а по пути к нему увидите множество красочных мест: сад специй, чайные плантации, ботанический сад с сотнями видов орхидей. И посетите питомник, где выхаживают диких слонов.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Слоновий питомник Пиннавела, в котором оказывают помощь диким слонам. Вы понаблюдаете, как слонов кормят и выгуливают. И сами сможете покормить животных фруктами или искупать в реке.
- Сад специй. Вы полюбуетесь многообразием растений Шри-Ланки и узнаете, какие из них используются для Аюрведы, местной косметики или лекарственных препаратов.
- Фабрика чая. Вы посмотрите на производство цейлонского чая и продегустируете несколько сортов.
- Обед в ресторане со шведским столом. Вам предложат как привычную европейскую еду, так и блюда местной кухни. Заодно познакомят с традиционным обедом шри-ланкийцев.
- Королевский ботанический сад. Вы погуляете среди цветущий орхидей, пряностей и лекарственных растений, пышных пальм и зелёного бамбука.
- Канди — город, охраняемый ЮНЕСКО. Вы увидите живописное озеро в сердце Канди и посетите храм Зуба Будды — одно из главнейших мест для буддистов-паломников. Узнаете, почему храм так важен для верующих.
Обратная дорога из Канди займёт около 4,5 часов. По пути мы будем останавливаться в специальных местах и дегустировать сезонные фрукты Шри-Ланки.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы можем забрать вас из Унаватуны, Хиккадувы и Галле, Бентота, Тангалле, Велигама, Мирисса или другого курорта Шри-Ланки. После бронирование сообщим вам точное время начала экскурсии — оно зависит от расположения вашего отеля.
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном авто или минивэне (в зависимости от размера группы), услуги русскоговорящего гида
Важно
- Экскурсия состоится, если в группе будет минимум 2 путешественника
- Если в группе 4 − 8 человек, скидка для каждого 5%
- Если в группе 9 −16 человек, скидка для каждого 10%
Дополнительные расходы
- Слоновий питомник — 15$
- Королевский ботанический сад — 10$
- Храм Зуба Будды — 10$
- Обед — около 10$
во вторник в 05:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 05:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рифай — ваша команда гидов в Бентоте
Провели экскурсии для 268 туристов
Мне 45 лет, я профессиональный гид, любящий историю и культуру своей страны. Вместе со своими коллегами организую и провожу экскурсии на Шри-Ланке. Приезжайте в гости — будем рады познакомить вас с нашим ярким и невероятно интересным островом!
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