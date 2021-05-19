Полезная информация о Джафне
Что нужно знать о Джафне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джафне
00:1112
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇰 Шри-Ланка
|Название города
|Джафна
|По-английски
|Jaffna
|Столица региона
|Джафна является столицей региона
|Население города
|169 102 чел.
|Аэропорт
|Kankesanturai JAF (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Colombo
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря