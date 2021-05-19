Полезная информация о Джафне

Что нужно знать о Джафне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джафне
00:1112
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇰 Шри-Ланка
Название городаДжафна
По-английскиJaffna
Столица регионаДжафна является столицей региона
Население города169 102 чел.
АэропортKankesanturai JAF (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Colombo
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Джафна на карте