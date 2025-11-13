Мы отправимся в путь ещё до рассвета, чтобы провести насыщенный день в Центральной Шри-Ланке. Вас ждут серпантины, панорамы, открытый поезд как в кино и купание на высоте 1000 метров.
Вы увидите горный курорт Элла, сделаете привал у чайной плантации и окажетесь у второго по высоте водопада страны.
Описание экскурсии
- Водопад Равана. Живописный 19-метровый водопад в джунглях рядом с трассой — символ Эллы и популярная фотолокация
- Малый Пик Адама. Небольшой, но эффектный маршрут длиной 3 км с подъёмом к смотровой площадке на вершине. Отсюда открываются виды на рисовые поля, холмы и чайные плантации
- Девятиарочный мост. Железнодорожный виадук 1921 года, построенный без металлических элементов. Вы увидите, как по мосту идёт поезд
- Горная железная дорога. Небольшой участок красивого железнодорожного маршрута Шри-Ланки — полчаса на поезде с открытыми дверями и окнами
- Чайная плантация и магазин. Небольшая остановка на семейной фабрике: можно попробовать и купить разные сорта цейлонского чая и сделать фото на фоне зелёных склонов
- Водопад Диялума. Второй по высоте водопад Шри-Ланки (220 метров), скрытый в горах. Вы подниметесь к верхним каскадам, сможете искупаться в природных бассейнах и пообедать с видом на ущелье
- Дорога через горные деревни. По пути — кормление обезьян и короткий привал у фруктового рынка, где можно купить ананасы, манго и маракуйю
Примерный тайминг
3:30 — выезд из Калутара
7:00 — водопад Равана
7:30 — завтрак (который вы возьмёте с собой из отеля)
8:00 — подъём на Малый Пик Адама
9:00 — Девятиарочный мост
9:40 — посадка на поезд
10:20 — чайная плантация и магазин
11:45 — обед (по желанию)
14:00 — водопад Диялума, отдых и купание
19:00 — возвращение в город
Организационные детали
- В стоимость входит поездка на Toyota Prius, Honda Shuttle, Honda Grace или аналогичной модели и все входные билеты
- За рулём будет опытный водитель, чтобы гид из нашей команды мог посвятить всё внимание вам. К водопаду Диялума вас отведёт проводник
- Дополнительно и по желанию оплачивается обед — $8–$10 за чел.
- Можем организовать поездку из другого города (условия уточняйте в переписке)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля (от Калутара до Унаватуна)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Миша — ваша команда гидов в Калутаре
Провели экскурсии для 146 туристов
Я родился и живу на Шри-Ланке. Учился в России более 8 лет. Сейчас возглавляю дружную команду профессиональных русскоговорящих гидов. С радостью покажем вам любимый остров.
