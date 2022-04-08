Нувара-Элию называют Маленькой Англией: более полутора веков назад здесь обосновались англичане, бежавшие от жары с побережья (тогда ещё в колониальной Шри Ланке). Рядом с этим курортом встречается целая вереница живописных водопадов, а речки часто бывают с порогами. Но главная достопримечательность города — чайные плантации. Мы посетим одну из них: вы понаблюдаете за сбором или обработкой чая, узнаете секреты этого напитка и продегустируете разные сорта.
А после на высокогорном поезде мы отправимся в Эллу, по пути любуясь пейзажами зеленых гор и холмов. Разместимся в отеле, поужинаем и отдохнем.
В этой деревушке вас ждут рукотворные и природные красоты:
Экскурсию можно начать из отелей городов Калутара, Ваддува, Берувелла, Бентота.