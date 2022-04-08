Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам

Побывать на чайных плантациях «Маленькой Англии» и полюбоваться пейзажами ущелий Эллы

Индивидуальная
На два дня вы отправитесь в самое сердце горной Шри-Ланки.

Посетите чайную столицу Цейлона, где в подробностях узнаете о производстве чая, а во время дегустации оцените вкусовые свойства разных сортов.

В прекрасной Элле совершите легкий треккинг к Малому Пику Адама.

И конечно, в программе — множество водопадов и панорамы зеленых гор.
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
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Что вас ожидает

День 1. Нувара-Элия

Нувара-Элию называют Маленькой Англией: более полутора веков назад здесь обосновались англичане, бежавшие от жары с побережья (тогда ещё в колониальной Шри Ланке). Рядом с этим курортом встречается целая вереница живописных водопадов, а речки часто бывают с порогами. Но главная достопримечательность города — чайные плантации. Мы посетим одну из них: вы понаблюдаете за сбором или обработкой чая, узнаете секреты этого напитка и продегустируете разные сорта.
А после на высокогорном поезде мы отправимся в Эллу, по пути любуясь пейзажами зеленых гор и холмов. Разместимся в отеле, поужинаем и отдохнем.

День 2. Элла

В этой деревушке вас ждут рукотворные и природные красоты:

  • Девятиарочный мост — самый большой на Шри-Ланке, построенный в деревне Готувала во времена британского правления. Обсудим, из каких материалов его возвели и почему его называют «мост в небо».
  • Малый Пик Адама — это будет легкий часовой подъем через живописные чайные плантации. На вершине нам откроется потрясающий вид на скалу Элла и зеленые горы.
  • Каскадный водопад Раванна — его высота достигает 19 метров. Здесь я поделюсь с вами легендой о принцессе Сите — этот эпизод встречается в индийском эпосе Рамаяне.

Организационные детали

Экскурсию можно начать из отелей городов Калутара, Ваддува, Берувелла, Бентота.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер; все входные билеты; проживание в стандартном номере, питание (ужин и завтрак, меню по стандартам отеля)
  • Дополнительные расходы: обеды; свежий чай на чайной фабрике (по желанию)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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