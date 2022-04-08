Что вас ожидает

День 1. Нувара-Элия

Нувара-Элию называют Маленькой Англией: более полутора веков назад здесь обосновались англичане, бежавшие от жары с побережья (тогда ещё в колониальной Шри Ланке). Рядом с этим курортом встречается целая вереница живописных водопадов, а речки часто бывают с порогами. Но главная достопримечательность города — чайные плантации. Мы посетим одну из них: вы понаблюдаете за сбором или обработкой чая, узнаете секреты этого напитка и продегустируете разные сорта.

А после на высокогорном поезде мы отправимся в Эллу, по пути любуясь пейзажами зеленых гор и холмов. Разместимся в отеле, поужинаем и отдохнем.

День 2. Элла

В этой деревушке вас ждут рукотворные и природные красоты:

Девятиарочный мост — самый большой на Шри-Ланке, построенный в деревне Готувала во времена британского правления. Обсудим, из каких материалов его возвели и почему его называют «мост в небо».

— самый большой на Шри-Ланке, построенный в деревне Готувала во времена британского правления. Обсудим, из каких материалов его возвели и почему его называют «мост в небо». Малый Пик Адама — это будет легкий часовой подъем через живописные чайные плантации. На вершине нам откроется потрясающий вид на скалу Элла и зеленые горы.

— это будет легкий часовой подъем через живописные чайные плантации. На вершине нам откроется потрясающий вид на скалу Элла и зеленые горы. Каскадный водопад Раванна — его высота достигает 19 метров. Здесь я поделюсь с вами легендой о принцессе Сите — этот эпизод встречается в индийском эпосе Рамаяне.

Организационные детали

Экскурсию можно начать из отелей городов Калутара, Ваддува, Берувелла, Бентота.

Что входит в стоимость, а что — нет