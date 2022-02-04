Thanu — ваш гид в Калутаре

Провёл 10 экскурсий для 11 туристов

Меня зовут Тану, я родился и живу на Шри-Ланке. Более 10 лет организовываю индивидуальные и групповые экскурсии в самые разные ее уголки. А еще я много раз был в России и хорошо говорю по-русски. Добро пожаловать на наш райский остров!