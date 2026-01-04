Мы отправимся на двух видах транспорта — машине и поезде — в городок Элла. В нем вы увидите совсем другие пейзажи нежели в южной части острова: горы, реки и чайные плантации.
Подниметесь на Малый Пик Адама, оцените гигантский Девятиарочный мост и увидите многоуровневый водопад Раванна.
Подниметесь на Малый Пик Адама, оцените гигантский Девятиарочный мост и увидите многоуровневый водопад Раванна.
Описание экскурсии
Элла и окрестности
Мы доедем на машине из вашего отеля до ж/д станции Демодара, где пересядем на высокогорный поезд, который отвезет нас в Эллу. После экскурсии проделаем тот же самый путь в обратном направлении. В программе:
- Девятиарочный мост — вы увидите самый большой мост Шри-Ланки, возведенный в деревне Готувала во времена британского правления. Я расскажу, из каких материалов его построили и почему его называют «мост в небо».
- Малый Пик Адама — вас ждет очень легкий часовой подъем на смотровую площадку с потрясающим видом на скалу Элла. Мы пройдем через живописные чайные плантации, увидим статую Будды на вершине и ощутим величие горной Шри-Ланки.
- Водопад Раванна — многоуровневый и очень красивый водопад высотой 19 метров. Вы узнаете, как он образовался и какие интересные истории с ним связаны.
Организационные детали
- Все транспортные расходы и входные билеты включены в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По запросу я могу провести экскурсию из Хиккадувы или Бентоты
- С вами будет русскоговорящий местный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Калутаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 309 туристов
За годы жизни на Шри-Ланке я полюбила этот остров всем сердцем и хочу показать его вам таким, какой он есть — настоящим и удивительным. Вместе с командой наших местных гидов мы сделаем ваше путешествие незабываемым.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Поездка получилась отличная, несмотря на ранний подъем.
Фото и видео огонь)
Фото и видео огонь)
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24.10.2025 брали экскурсию «Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку». Сами на Шри-Ланке первый раз и нисколько не пожалели, что взяли экскурсию у Тану)
Впечатлений и эмоций осталось много! По дороге видели обезьян,
Впечатлений и эмоций осталось много! По дороге видели обезьян,
+2
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Это было отличное мероприятие, с которого мы вернулись абсолютно довольными.
Несмотря на ранний выезд мы не остались, ни голодными, ни недовольными😜 Тану нас накормил в кафе, нафотографировал (это отдельная заслуживающая внимания деталь), выгулял по всем интересным локациям.
Спасибо большое Тану и водителю, который очень профессионально и быстро нас прокатил)
Настоятельно рекомендую: впечатления и фото на память гарантированы и незабываемы.
Несмотря на ранний выезд мы не остались, ни голодными, ни недовольными😜 Тану нас накормил в кафе, нафотографировал (это отдельная заслуживающая внимания деталь), выгулял по всем интересным локациям.
Спасибо большое Тану и водителю, который очень профессионально и быстро нас прокатил)
Настоятельно рекомендую: впечатления и фото на память гарантированы и незабываемы.
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очень хороший гид! грамотно подобрал современный автомобиль, очень старается как можно лучший опыт подарить:
- заказалывал когда нужно туктуки, чтобы не ходить пешком по грязи - добился для нас лучших мест в поезде, очень старался сделать хорошие фото - угощал фруктами и следил за нашими пожеланиями.
большое ему спасибо! советую
- заказалывал когда нужно туктуки, чтобы не ходить пешком по грязи - добился для нас лучших мест в поезде, очень старался сделать хорошие фото - угощал фруктами и следил за нашими пожеланиями.
большое ему спасибо! советую
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Сперва мы взяли экскурсию в горы на 6 января, а в итоге ездили с Тану четыре дня)
Здесь уже писали, есть ощущение, что Тану знаком со всеми на острове, поэтому и путешествие получается комфортным и продуманным.
К Тану можно обращаться с любыми вопросами, обязательно поможет!
Отдельное спасибо от нас за вкуснейшую рыбу (мы ловили, Тану готовил)!
Уже скучаем по Шри-Ланке!
Здесь уже писали, есть ощущение, что Тану знаком со всеми на острове, поэтому и путешествие получается комфортным и продуманным.
К Тану можно обращаться с любыми вопросами, обязательно поможет!
Отдельное спасибо от нас за вкуснейшую рыбу (мы ловили, Тану готовил)!
Уже скучаем по Шри-Ланке!
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А
Отличная экскурсия все вовремя, нужно сразу предупредить, что в поезде оооочень много народа, но Тану знает несколько фишек, чтобы все равно сделать фотографии, в этом он молодец👍 очень красивое место для завтрака и вкусный ресторан на обед. В целом все прошло отлично🌺
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