Меня зовут Тану, я родился и живу на Шри-Ланке. Более 10 лет организовываю индивидуальные и групповые экскурсии в самые разные ее уголки. А еще я много раз был в России и хорошо говорю по-русски. Добро пожаловать на наш райский остров!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Элла и окрестности
Мы доедем на машине из вашего отеля до ж/д станции Демодара, где пересядем на высокогорный поезд, который отвезет нас в Эллу. После экскурсии проделаем тот же самый путь в обратном направлении. В программе:
Девятиарочный мост — вы увидите самый большой мост Шри-Ланки, возведенный в деревне Готувала во времена британского правления. Я расскажу, из каких материалов его построили и почему его называют «мост в небо».
Малый Пик Адама — вас ждет очень легкий часовой подъем на смотровую площадку с потрясающим видом на скалу Элла. Мы пройдем через живописные чайные плантации, увидим статую Будды на вершине и ощутим величие горной Шри-Ланки.
Водопад Раванна — многоуровневый и очень красивый водопад высотой 19 метров. Вы узнаете, как он образовался и какие интересные истории с ним связаны.
Организационные детали
Все транспортные расходы и входные билеты включены в стоимость
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
По запросу я могу провести экскурсию из Хиккадувы или Бентоты
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
4 фев 2022
Замечательная экскурсия и незабываемые впечатления! Волшебный мост и окрестности. День прошёл легко и позитивно! Отдельное спасибо Тану за фото!!!
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