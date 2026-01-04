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М Марина Поездка получилась отличная, несмотря на ранний подъем.

Фото и видео огонь) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна

Впечатлений и эмоций осталось много! По дороге видели обезьян, читать дальше уменьшить мангуста (перебегающего через дорогу). Подъем на малый пик Адама был тяжелый 🙈, возможно так как меня укачало на серпантине (берите с собой таблетки от укачивания)🙂 знаменитый поезд и девятиарочный мост впечатлили 🤩 вживую еще круче чем на фото 😍 сами остановились в Унаватуне, дорога заняла 3 часа в одну сторону. С собой брали воду, но оказалось в машине была вода 👍🏻 можно взять с собой подушки для сна в машину, мы брали вещи и спокойно оставляли в машине пока выходили. 24.10.2025 брали экскурсию «Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку». Сами на Шри-Ланке первый раз и нисколько не пожалели, что взяли экскурсию у Тану)Впечатлений и эмоций осталось много! По дороге видели обезьян, +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Виктория Это было отличное мероприятие, с которого мы вернулись абсолютно довольными.

Несмотря на ранний выезд мы не остались, ни голодными, ни недовольными😜 Тану нас накормил в кафе, нафотографировал (это отдельная заслуживающая внимания деталь), выгулял по всем интересным локациям.

Спасибо большое Тану и водителю, который очень профессионально и быстро нас прокатил)

Настоятельно рекомендую: впечатления и фото на память гарантированы и незабываемы. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Марк очень хороший гид! грамотно подобрал современный автомобиль, очень старается как можно лучший опыт подарить:

- заказалывал когда нужно туктуки, чтобы не ходить пешком по грязи - добился для нас лучших мест в поезде, очень старался сделать хорошие фото - угощал фруктами и следил за нашими пожеланиями.

большое ему спасибо! советую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Мария Сперва мы взяли экскурсию в горы на 6 января, а в итоге ездили с Тану четыре дня)

Здесь уже писали, есть ощущение, что Тану знаком со всеми на острове, поэтому и путешествие получается комфортным и продуманным.

К Тану можно обращаться с любыми вопросами, обязательно поможет!

Отдельное спасибо от нас за вкуснейшую рыбу (мы ловили, Тану готовил)!

Уже скучаем по Шри-Ланке! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет