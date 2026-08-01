Индивидуальная
до 3 чел.
Южная провинция Шри-Ланки на авто
Колониальный Галле, речное сафари, черепашья ферма, Голубая лагуна и буддийский храм за 1 день
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку
Прокатиться на поезде, подняться на Малый Пик Адама и полюбоваться водопадом Раванна
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $468 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Побывать на чайных плантациях «Маленькой Англии» и полюбоваться пейзажами ущелий Эллы
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от $770 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
В горы - к водопаду Диялума и курорту Элла
Увидеть столетний виадук, прокатиться на горном поезде и покормить обезьян
Начало: Из вашего отеля (от Калутара до Унаватуна)
Завтра в 03:30
10 авг в 03:30
от $480 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калутаре
Самые популярные экскурсии в Калутаре
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Сколько стоит экскурсия по Калутаре в августе 2026
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