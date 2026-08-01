Найдено 4 экскурсии в Калутаре на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 7 часов 12 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Южная провинция Шри-Ланки на авто Колониальный Галле, речное сафари, черепашья ферма, Голубая лагуна и буддийский храм за 1 день от $350 за всё до 3 чел. На машине На поезде 11 часов 33 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку Прокатиться на поезде, подняться на Малый Пик Адама и полюбоваться водопадом Раванна от $468 за всё до 2 чел. На машине 13 часов 13 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам Побывать на чайных плантациях «Маленькой Англии» и полюбоваться пейзажами ущелий Эллы от $770 за всё до 2 чел. На машине На поезде 13 часов 2 отзыва Индивидуальная до 2 чел. В горы - к водопаду Диялума и курорту Элла Увидеть столетний виадук, прокатиться на горном поезде и покормить обезьян Начало: Из вашего отеля (от Калутара до Унаватуна) от $480 за всё до 2 чел.

Откройте для себя волшебство Калутары через уникальные экскурсии, доступные прямо сейчас. Наш ассортимент предложений на 2026 год ждет вас. Забронируйте своё приключение на Шри-Ланке и наслаждайтесь каждым моментом!