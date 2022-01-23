Индивидуально для 2 чел. 6ч € 290 за 1-2 чел. Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку 🚗 На машине Прокатиться на поезде, подняться на Малый Пик Адама и полюбоваться водопадом Раванна Индивидуально для 8 чел. 4ч € 200 за 1-8 чел. Южная провинция Шри-Ланки на авто 🚗 На машине Колониальный Галле, речное сафари, черепашья ферма, Голубая лагуна и буддийский храм за 1 день

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