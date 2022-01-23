Все экскурсии, билеты и мероприятия в Калутаре
Индивидуально
для 2 чел.
6ч
€290
за 1-2 чел.
Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку
🚗 На машине
Прокатиться на поезде, подняться на Малый Пик Адама и полюбоваться водопадом Раванна
23 янв
24 янв
25 янв
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Индивидуально
для 8 чел.
4ч
€200
за 1-8 чел.
Южная провинция Шри-Ланки на авто
🚗 На машине
Колониальный Галле, речное сафари, черепашья ферма, Голубая лагуна и буддийский храм за 1 день
22 янв
23 янв
24 янв
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