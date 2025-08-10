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Описание тура

Хотите перезагрузиться, восстановить энергию, лучше понять себя, ответить на волнующие вопросы или просто отдохнуть в тропической атмосфере и недорого?

Тогда приглашаем вас на Шри-Ланку — райский остров, невероятной красоты с идеальным климатом, разнообразной удивительной природой и доброжелательными местными жителями. Вас ждут: самые лучшие пляжи, как из рекламных роликов, девственные джунгли, рисовые поля, чайные плантации, ландшафтные горы, ласковый океан, древние храмы и ступы.

А еще каждодневная йога программа с глубокой проработкой и заботливым подходом, вечерняя программа с духовными практиками, семинарами и другими интересными мероприятиями, расслабляющий массаж, горы свежих фруктов, романтические закаты, знакомство с традиционной кухней, обычаями, бытом и многое другое

Полное погружение, комфортные условия, небольшая группа, 100% перезагрузка и дружеская атмосфера. Хочешь с нами?