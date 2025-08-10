Описание тура
Хотите перезагрузиться, восстановить энергию, лучше понять себя, ответить на волнующие вопросы или просто отдохнуть в тропической атмосфере и недорого?
Тогда приглашаем вас на Шри-Ланку — райский остров, невероятной красоты с идеальным климатом, разнообразной удивительной природой и доброжелательными местными жителями. Вас ждут: самые лучшие пляжи, как из рекламных роликов, девственные джунгли, рисовые поля, чайные плантации, ландшафтные горы, ласковый океан, древние храмы и ступы.
А еще каждодневная йога программа с глубокой проработкой и заботливым подходом, вечерняя программа с духовными практиками, семинарами и другими интересными мероприятиями, расслабляющий массаж, горы свежих фруктов, романтические закаты, знакомство с традиционной кухней, обычаями, бытом и многое другое
Полное погружение, комфортные условия, небольшая группа, 100% перезагрузка и дружеская атмосфера. Хочешь с нами?
- — Побываем на лучших пляжах Южного побережья Шри-Ланки, от диких до тех, на которых отдыхают мировые звезды.
- — Каждый день будем практиковать йогу и медитацию с индивидуальным подходом и заботливым отношением от сертифицированного инструктора.
- — По вечерам будут проходить семинары, духовные практики и полезные курсы в рамках вечерней программы.
- — Поплаваем с морскими черепахами и увидим павлинов, варанов, обезьян, экзотических птиц и других животных в их естественной среде.
- — Проплывем на каяках по мангровым лесам.
- — Встретим закат на Пагоде мира.
- — Пройдемся по живописным рисовым плантациям.
- — Посетим самые священные буддийские и индуистские храмы.
- — Посетим горный городок Элла, полюбуемся видами на чайные плантации, увидим девятиарочный арочный мост времен колониальной эпохи.
- — Попробуем традиционные блюда ланкийской кухни, научимся готовить карри, а также укрепим иммунитет свежими фруктами.
- — Расслабимся с помощью аюрведического масляного массажа.
- — Погрузимся в колониальное прошлое на экскурсии по Форту Галле — крупнейшей крепости Xvi века в Азии и объекту наследия Юнеско.
- — Сделаем много красочных фото и видео о нашем путешествии на память.
- — А также нас ждут: свежие фрукты, романтические закаты, знакомство с местными жителями, их культурой и обычаями, и многое другое.
Программа тура по дням
Приезд на Шри-Ланку
Сегодня настал тот знаменательный день, когда мы прилетаем на Красочный и Яркий Цейлон. Всех наших участников ретрита мы встретим в аэропорту, поможем поменять деньги, купить сим-карты по желанию и отвезем в нашу комфортную виллу. Подарим тематические подарки, после отдыха проведем знакомство и брифинг о деталях нашей программы ретрита.
И потом наш ждет долгожданный теплый океан. Встречаем закат на Скале Попугаев и смотрим как солнце затухает в океанических глубинах. Ужинаем прямо на берегу свежими морепродуктами (по желанию можно вегетарианское питание). Вечерняя программа медитация и практика на поиск проблем.
Знакомство с Мириссой, черепахи, арт-терапия
Сегодня день посвящен тотальному отдыху, ведь мы этого заслужили. Начинаем день с йоги и после вкусного завтрака идем снорклить (плавание с маской и трубкой). Покружимся в танце с морскими черепахами и пойдем по живописным пляжам до известного на всю Шри-Ланку холма кокосовых пальм. Отсюда мы сделаем замечательные фотографии и пообедаем под шум волн.
Дальше нас ждет Секретный пляж, где мы будем наслаждаться природным джакузи и потом медитация на закате с изумительным видом на ландшафтной скале. После ужина у нас вечерняя программа — арт-терапия — это способ избавиться от лишних переживаний с помощью занятий изобразительным искусством.
Курсы ланкийской кухни, пляж Унаватуна, джунгли
Сегодня с утра у нас йога и после завтрака отдых около океана. Ближе к обеду собираемся на курсы по традиционной ланкийской кухне.
Кухня Шри-Ланки известна своим особым сочетанием трав, специй, рыбы, овощей, риса и фруктов. Будучи страной, которая была центром исторического океанского шелкового пути, контакты с иностранными торговцами принесли новые продукты питания и культурные влияния в дополнение к местным традициям этнических групп страны, и все это помогло сформировать кухню Шри-Ланки. Центральной особенностью является отварной или приготовленный на пару рис, который подается с карри из рыбы или мяса, а также с другими карри, приготовленными с овощами, чечевицей или фруктами. Нам будем весело и интересно вместе приготовить традиционное ланкийское карри и запомнить рецепт для домашнего использования.
Но на этом день не заканчивается, мы поедем на замечательный пляж Унаватуна — в прошлом один из лучших пляжей Шри-Ланки, который известен своим коралловым рифом, который защищает от волн, поэтому океан здесь практически всегда спокойный. Релаксируем и потом идем через джунгли на пагоду Мира — буддийский храм, где мы будем медитировать и встречать замечательный закат с видом на бескрайний океан. Вечерняя программа — медитация с чашей.
Практика молчания, массаж
Сегодня начинаем день с Практики молчания (по желанию). Практика молчания помогает человеку осознать свое истинное Я и открыть свой внутренний мир. Молчание позволяет нам уйти от повседневного шума, внимательно выслушать себя и понять те тонкости своего внутреннего мира, которые ранее оставались незамеченными. Во время практики нельзя разговаривать, переписываться. Также не нужно слушать музыку и читать книги, просматривать социальные сети. После йоги мы идем на завтрак и кто желает к океану. Также сегодня мы сделаем масляный аюрведический массаж — он обеспечивает полное расслабление организма: от мышц до нервной системы. Ближе к вечеру нас ждет неспешная прогулка по красивым рисовым плантациям, где нам встретятся павлины и водные буйволы. Медитируем в удаленном буддийском храме и возвращаемся на нашу виллу. После ужина нас ждет вечерняя программа — Метафорические ассоциативные карты.
Горная Шри-Ланка, Элла
Сегодня нас ждет путь через красивые горы, мы будем вдыхать дух свободы прямо до высокогорного городка Элла. Это место славится своими достопримечательностями и первое что мы посетим — это 9-тиарочный мост, который красиво вписывается в местный природный ландшафт. Мы полюбуемся чайными плантациями, поднимемся на Малый пик Адама, где мы встретим горные виды, изящные долины, поражающие своей красотой. По дороге мы заедем в Ракхиттхаканда Раджамаха Вихарая — древний пещерный храм, редко посещаемый среднестатистическим путешественником. Кроме впечатляющих видов мы погрузимся в медитативную атмосферу буддийского труднодоступного храма. А также запечатлим ниспадающие кристальные воды местного водопада Равана. Вечером нас ждем медитация в храме на энергетически мощной скале с невероятными видами.
Свободный день
Сегодня у нас свободный день. Поэтому дадим волю своим желаниям: можно целый день релаксировать около океана, или сконцентрироваться на уединении, или может быть шоппинг? Или дадим волю активностям и вы можете выбрать экскурсию к китам, сафари со слонами, серфинг программу на свой вкус, а мы вам организуем ваши пожелания. Вечерняя программа — работа с чакрами.
Йога на рассвете, каяки
Сегодня встречаем рассвет на тихом пляже и под шум волн практикуем йогу. После завтрака нас ждет старинный маяк Дондра и самую южную точку Шри-Ланки, пляж — где останавливаются мировые звезды. Сегодня мы посетим замечательный старинный храм Вевуруканнала, где находится статуя самого высокого сидячего Будды и туннель Ада, где модели в натуральную величину иллюстрируют, что произойдет, если человек поддастся всем этим земным искушениям. Потом мы пообедаем в ресторане с качелями на пальмах прямо на берегу океана и будем релаксировать на замечательном пляже Диквелла.
Ближе к закату у нас будет прогулка на каяках по живописному озеру с мангровыми лесами. Ужин на пляже в окружении тишины и дикой природы. Вечерняя практика — трансформационная игра Лила.
Самая большая колониальная крепость в Азии
Новый день на острове встречаем веселой и быстрой поездкой в форт Галле, который входит в список всемирного наследия Юнеско. С 16 в. тут отметились португальцы, голландцы и англичане и сейчас это крупнейшая сохранившиеся крепость в Азии. Колониальная архитектура, старинные церкви, мечети, впечатляющий маяк, аутентичные магазинчики, бутик-кафе — все это в нашем распоряжении.
По возвращению в Мириссу нас ждет праздничный ужен с морепродуктами или вегетарианскими блюдами на ваш выбор. Вечерняя программа — йога нидра.
Окончание путешествия
Сегодня мы уезжаем домой, забирая целый чемодан ярких воспоминаний и позитивной энергии с райского острова, перезагрузившись и лучше поняв собственное Яу кого время вылета попозже может искупаться в океане или можете остаться на вилле подольше по вашему желанию.
До новых встреч, мы расстаемся хорошими друзьями и ждем вас в следующих наших путешествиях!
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта в отель и обратно
- Проживание в комфортной вилле в двухместных номерах
- Русскоязычный сопровождающий и автор тура на всём маршруте
- Сертифицированный йога-инструктор
- Ежедневная программа йоги и медитации
- Вечерние программы духовных практик, лекций, семинаров
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Активности: снорклинг, каяки и другие активности по программе
- Прогулки по нетуристическим местам
- Завтраки и праздничный ужин
- Трансферы на острове (микроавтобус, такси, тук-туки)
- Знакомство с местной культурой, кухней и обычаями от автора тура
- Аюрведический масляный массаж
- Кокосовый детокс
- Тематические подарки
- Полная организация путешествия (от покупки билетов до сбора рюкзака)
- Фото и видео о поездке
- Дружеская атмосфера и индивидуальный подход
- Все налоги и сборы, без скрытых оплат
Что не входит в цену
- Авиаперелёт (мы поможем выбрать выгодные билеты)
- Обеды и ужины (20-30$ в день)
- Электронное разрешение на въезд в Шри-Ланку (для россиян бесплатно)
- Медицинская страховка
- Личные расходы (еда, сувениры, дополнительные экскурсии)
- Организаторы могут менять программу по обстоятельствам и пожеланиям группы. Организаторы не несут ответственности за форс-мажоры (погода, коронавирус и другие обстоятельства)
О чём нужно знать до поездки
При наборе менее 7 человек стоимость рассчитывается по другим тарифам.
В случае закрытия границ или форс-мажоров бронь переносится на другие даты.
При отмене тура с вашей стороны предоплата возврату не подлежит (идет на бронь отеля)
При закрытии границ или других непредвиденных обстоятельствах бронь переноситься на другие даты
Организаторы могут менять порядок программы, экскурсий по обстоятельствам и по желанию группы. Организаторы не несут ответственности за форс-мажоры, связанные с погодой, коронавирусом и другими обстоятельствами
Визы
Для поездки на Шри-Ланку до 30 дней виза не нужна