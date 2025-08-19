23 локации Цейлона за 10 дней + купание с акулами. Максимум впечатлений за поездку
Идеальный тур для первого знакомства с полным погружением в страну и комфортом. Мини-группы
«Минивен, речной кораблик, прокатимся на знаменитом поезде по 9-ти арочному мосту и местных моторикшах тук-туках, опробуем древние виды транспорта: речной катамаран и телегу с буйволами, отправимся искать слонов на джипах»
25 сен в 10:00
21 авг в 10:00
от 145 284 ₽ за человека
Удивительный Цейлон! В погоне за приключениями: киты, горы, чай и святыни
Настоящее приключение вместо банального набора экскурсий
25 янв в 10:00
22 фев в 10:00
от 139 262 ₽ за человека
23+ локаций Шри-Ланки за 10 дней: максимум впечатлений за одну поездку
В тур 11-20 февраля есть место с подселением для девушки! Наш легендарный маршрут
«Минивен, лодка, речной катамаран, телега с буйволами, тук-тук, поезд, джип»
30 мар в 10:00
11 фев в 10:00
от 145 284 ₽ за человека
