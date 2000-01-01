Поездка в Шри-Ланку связана с определенным риском. Можно опоздать на самолет, получить травму, заболеть. Эти ситуации не только неприятны, но и часто связаны со значительными финансовыми расходами. Стандартная страховка от туроператора далеко не всегда может помочь. При подготовке к поездке целесообразно оформить полис ВРЗ. Где купить страховку для поездки в Шри-Ланку, какие параметры учесть при выборе и как себя вести при наступлении страхового случая, расскажет наша статья.
Обязательна ли страховка для россиян?
Власти Шри-Ланки требуют приобретения местной страховки от коронавируса. Каких-то иных условий в отношении полиса нет. Однако наличие туристической страховки избавит от многих проблем.
Какая страховка нужна для Шри-Ланки?
Туристам, планирующим поездку в Шри-Ланку, необходимо приобрести местную страховку от COVID-19. Это нужно сделать, если человек не привит от данного заболевания.
Можно ли купить страховку от невылета в Шри-Ланку?
Страховые компании предоставляют такую возможность. Для приобретения полиса с указанной опцией поставьте галочку при настройке фильтра и укажете стоимость тура. Система поиска покажет подходящие варианты.
Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?
Страховки от туроператора обычно включают небольшое количество опций, не покрывающих все потребности туристов. Лечение часто производится в государственных клиниках. Кроме того случай могут и вовсе не посчитать страховым.
Какие опасности ждут в стране?
Турист в Шри-Ланке может:
- Попасть в ДТП. Участники дорожного движения довольно часто не соблюдают правила. Статистика ДТП в стране достаточно высокая.
- Заразиться малярией, лихорадкой Денге и другими опасными заболеваниями.
- Отравиться из-за некачественных продуктов, плохой воды. Во многих местах общественного питания Шри-Ланки антисанитарные условия.
На что при оформлении обратить внимание и застраховать в первую очередь?
Здесь все зависит от планов туриста. Если вы собираетесь арендовать транспортное средство, стоит оформить медицинскую страховку, а также рассмотреть опцию защиты от несчастного случая. Помните, что в стране достаточно много опасных заболеваний. Они передаются при употреблении некачественной воды, укусе насекомых. Пробуя местную кухню, стоит иметь в виду, что блюда включают достаточно много специй. С непривычки это может вызвать заболевания ЖКТ.
Какие опции особенно нужно выделить?
При выборе полиса для выезда за границу обязательно обратите внимание на следующие опции:
- Защита багажа. Это поможет, если авиакомпания потеряет ваши вещи.
- Возмещение расходов при заражении коронавирусом.
- Отмена поездки по независящим от туриста обстоятельствам.
- Активные виды спорта. Вы можете выбрать, чем конкретно планируете заниматься.
- Выплата при несчастном случае.
- Помощь при осложнении беременности.
- Потеря документов. Страховая компания возместит расходы на восстановление.
Какую страховку выбрать?
Самый удобный способ приобрести страховку дешево — заполнить форму вверху. Система подберет наиболее оптимальный вариант. Вы можете указать необходимые опции. Система предложит варианты для разного бюджета. Внимательно изучите список страховых случаев и исключений.
Как действовать при наступлении страхового случая?
При наступлении страхового случая необходимо:
- Позвонить в компанию-ассистанс по телефону, который указан на полисе. Заранее сообщите номер вашим родным и спутникам. Компании предлагают и другие удобные средства связи (чат, мессенджеры и др.).
- Предоставить сведения о себе, описать сложившуюся ситуацию.
- Все последующие действия выполнять по требованию ассистанс.
Что НЕ нужно делать, чтобы все риски были покрыты?
Не стоит обращаться за медицинской помощью самостоятельно. Страховая компания в этом случае может не возместить расходы. Также стоит помнить, что нахождение в состоянии алкогольного опьянения застрахованного лица, некоторые виды страховки могут привести к отказу возмещения.
На каком уровне медицина в стране?
Цены на медицинское обслуживание в Шри-Ланке значительно доступнее, чем в странах Европы. Однако качество таких услуг далеко не всегда высокое. Квалифицированный персонал работает в крупных больницах, куда туристам попасть трудно. Полис позволит получить помощь в надежном медицинском центре.
Многие компании предоставляют возможность оформить полис онлайн. Такой вариант позволяет сэкономить время. Для выбора полиса по оптимальной цене воспользуйтесь нашей формой. Вы сразу увидите, сколько стоит страховка и каковы ее условия.