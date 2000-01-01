Поездка в Шри-Ланку связана с определенным риском. Можно опоздать на самолет, получить травму, заболеть. Эти ситуации не только неприятны, но и часто связаны со значительными финансовыми расходами. Стандартная страховка от туроператора далеко не всегда может помочь. При подготовке к поездке целесообразно оформить полис ВРЗ. Где купить страховку для поездки в Шри-Ланку, какие параметры учесть при выборе и как себя вести при наступлении страхового случая, расскажет наша статья.

Обязательна ли страховка для россиян?

Власти Шри-Ланки требуют приобретения местной страховки от коронавируса. Каких-то иных условий в отношении полиса нет. Однако наличие туристической страховки избавит от многих проблем.

Какая страховка нужна для Шри-Ланки?

Туристам, планирующим поездку в Шри-Ланку, необходимо приобрести местную страховку от COVID-19. Это нужно сделать, если человек не привит от данного заболевания.

Можно ли купить страховку от невылета в Шри-Ланку?

Страховые компании предоставляют такую возможность. Для приобретения полиса с указанной опцией поставьте галочку при настройке фильтра и укажете стоимость тура. Система поиска покажет подходящие варианты.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

Страховки от туроператора обычно включают небольшое количество опций, не покрывающих все потребности туристов. Лечение часто производится в государственных клиниках. Кроме того случай могут и вовсе не посчитать страховым.

Какие опасности ждут в стране?

Турист в Шри-Ланке может:

Попасть в ДТП. Участники дорожного движения довольно часто не соблюдают правила. Статистика ДТП в стране достаточно высокая.

Заразиться малярией, лихорадкой Денге и другими опасными заболеваниями.

Отравиться из-за некачественных продуктов, плохой воды. Во многих местах общественного питания Шри-Ланки антисанитарные условия.

На что при оформлении обратить внимание и застраховать в первую очередь?

Здесь все зависит от планов туриста. Если вы собираетесь арендовать транспортное средство, стоит оформить медицинскую страховку, а также рассмотреть опцию защиты от несчастного случая. Помните, что в стране достаточно много опасных заболеваний. Они передаются при употреблении некачественной воды, укусе насекомых. Пробуя местную кухню, стоит иметь в виду, что блюда включают достаточно много специй. С непривычки это может вызвать заболевания ЖКТ.

Какие опции особенно нужно выделить?

При выборе полиса для выезда за границу обязательно обратите внимание на следующие опции:

Защита багажа. Это поможет, если авиакомпания потеряет ваши вещи.

Возмещение расходов при заражении коронавирусом .

. Отмена поездки по независящим от туриста обстоятельствам.

Активные виды спорта. Вы можете выбрать, чем конкретно планируете заниматься.

Выплата при несчастном случае.

Помощь при осложнении беременности.

Потеря документов. Страховая компания возместит расходы на восстановление.

Какую страховку выбрать?

Самый удобный способ приобрести страховку дешево — заполнить форму вверху. Система подберет наиболее оптимальный вариант. Вы можете указать необходимые опции. Система предложит варианты для разного бюджета. Внимательно изучите список страховых случаев и исключений.

Как действовать при наступлении страхового случая?

При наступлении страхового случая необходимо:

Позвонить в компанию-ассистанс по телефону, который указан на полисе. Заранее сообщите номер вашим родным и спутникам. Компании предлагают и другие удобные средства связи (чат, мессенджеры и др.). Предоставить сведения о себе, описать сложившуюся ситуацию. Все последующие действия выполнять по требованию ассистанс.

Что НЕ нужно делать, чтобы все риски были покрыты?

Не стоит обращаться за медицинской помощью самостоятельно. Страховая компания в этом случае может не возместить расходы. Также стоит помнить, что нахождение в состоянии алкогольного опьянения застрахованного лица, некоторые виды страховки могут привести к отказу возмещения.

На каком уровне медицина в стране?

Цены на медицинское обслуживание в Шри-Ланке значительно доступнее, чем в странах Европы. Однако качество таких услуг далеко не всегда высокое. Квалифицированный персонал работает в крупных больницах, куда туристам попасть трудно. Полис позволит получить помощь в надежном медицинском центре.