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Полезная информация об Эребру

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Местное время в Эребру
23:4300
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаЭребру
По-английскиOErebro
Столица регионаЭребру является столицей региона
Население города115 765 чел.
АэропортЭребру ORB
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота35 м. от уровня моря

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