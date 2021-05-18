Полезная информация об Эребру
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Местное время в Эребру
23:4300
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Эребру
|По-английски
|OErebro
|Столица региона
|Эребру является столицей региона
|Население города
|115 765 чел.
|Аэропорт
|Эребру ORB
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|35 м. от уровня моря
Где находится Эребру на карте
Эребру
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