Всё об Эстерсунде

Полезная информация об Эстерсунде

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Местное время в Эстерсунде
21:5514
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаЭстерсунд
По-английскиOEstersund
Столица регионаЭстерсунд является столицей региона
Население города49 806 чел.
АэропортФрезо OSD
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота328 м. от уровня моря

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