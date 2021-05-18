Полезная информация об Эстерсунде
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Местное время в Эстерсунде
21:5514
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Эстерсунд
|По-английски
|OEstersund
|Столица региона
|Эстерсунд является столицей региона
|Население города
|49 806 чел.
|Аэропорт
|Фрезо OSD
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|328 м. от уровня моря
Где находится Эстерсунд на карте
Эстерсунд
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