Полезная информация о Евле

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Местное время в Евле
06:2132
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаЕвле
По-английскиGaevle
Столица регионаЕвле является столицей региона
Население города74 884 чел.
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота3 м. от уровня моря

Где находится Евле на карте

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