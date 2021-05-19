Полезная информация о Евле
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Местное время в Евле
06:2132
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Евле
|По-английски
|Gaevle
|Столица региона
|Евле является столицей региона
|Население города
|74 884 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|3 м. от уровня моря