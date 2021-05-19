Полезная информация о Фалуне
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Местное время в Фалуне
06:2138
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Фалун
|По-английски
|Falun
|Столица региона
|Фалун является столицей региона
|Население города
|37 000 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|97 м. от уровня моря