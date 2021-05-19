Всё о Фалуне

Полезная информация о Фалуне

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Местное время в Фалуне
06:2138
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаФалун
По-английскиFalun
Столица регионаФалун является столицей региона
Население города37 000 чел.
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота97 м. от уровня моря

Где находится Фалун на карте

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