Полезная информация о Гётеборге
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Местное время в Гётеборге
23:4306
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Гётеборг
|По-английски
|Goeteborg
|Столица региона
|Гётеборг является столицей региона
|Население города
|572 799 чел.
|Аэропорты
|Ландветтер GOT, Gothenburg City Airport GSE
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Гётеборг на карте
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Гётеборг