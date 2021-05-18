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Местное время в Гётеборге
23:4306
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаГётеборг
По-английскиGoeteborg
Столица регионаГётеборг является столицей региона
Население города572 799 чел.
АэропортыЛандветтер GOT, Gothenburg City Airport GSE
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота10 м. от уровня моря

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