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Полезная информация о Хальмстаде

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Местное время в Хальмстаде
20:4136
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаХальмстад
По-английскиHalmstad
Столица регионаХальмстад является столицей региона
Население города66 124 чел.
АэропортХальмстад HAD
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Хальмстад на карте

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