Полезная информация о Хальмстаде
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Местное время в Хальмстаде
20:4136
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Хальмстад
|По-английски
|Halmstad
|Столица региона
|Хальмстад является столицей региона
|Население города
|66 124 чел.
|Аэропорт
|Хальмстад HAD
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находится Хальмстад на карте
Хальмстад
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