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Полезная информация о Кальмаре

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Местное время в Кальмаре
23:4312
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаКальмар
По-английскиKalmar
Столица регионаКальмар является столицей региона
Население города38 408 чел.
АэропортКальмар KLR
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота7 м. от уровня моря

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