Полезная информация о Кальмаре
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Местное время в Кальмаре
23:4312
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Кальмар
|По-английски
|Kalmar
|Столица региона
|Кальмар является столицей региона
|Население города
|38 408 чел.
|Аэропорт
|Кальмар KLR
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Кальмар на карте
Кальмар
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