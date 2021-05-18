Полезная информация о Карлстаде
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Местное время в Карлстаде
20:4142
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Карлстад
|По-английски
|Karlstad
|Столица региона
|Карлстад является столицей региона
|Население города
|61 492 чел.
|Аэропорт
|Карлстад KSD
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|58 м. от уровня моря
Где находится Карлстад на карте
Карлстад
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