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Полезная информация о Карлстаде

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Местное время в Карлстаде
20:4142
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаКарлстад
По-английскиKarlstad
Столица регионаКарлстад является столицей региона
Население города61 492 чел.
АэропортКарлстад KSD
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота58 м. от уровня моря

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