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Полезная информация о Линчёпинге

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Местное время в Линчёпинге
23:4318
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаЛинчёпинг
По-английскиLinkoeping
Столица регионаЛинчёпинг является столицей региона
Население города106 502 чел.
АэропортЛинчёпинг LPI
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота58 м. от уровня моря

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