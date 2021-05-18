Полезная информация о Лулео
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Местное время в Лулео
21:5519
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Лулео
|По-английски
|Lulea
|Столица региона
|Лулео является столицей региона
|Население города
|43 574 чел.
|Аэропорт
|Коллакс LLA
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря
Где находится Лулео на карте
Лулео
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