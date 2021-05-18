Полезная информация о Лулео

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Местное время в Лулео
21:5519
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаЛулео
По-английскиLulea
Столица регионаЛулео является столицей региона
Население города43 574 чел.
АэропортКоллакс LLA
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота17 м. от уровня моря

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